За рік роботи коаліція дронів допомогла Україні здобути технологічну перевагу над російською армією на полі бою, повідомляє Міністерство оборони України.
Коаліція дронів: рік роботи та технологічна перевага України
У сучасних військових конфліктах безпілотні апарати набули критичного значення.
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Збільшення їх використання важливе для ефективного протистояння російській агресії та нанесення несподіваних ударів по противнику.
Потреба в дронах на фронті постійно зростає. Саме тому у 2024 році за ініціативи Латвії та України була сформована коаліція дронів.
Нині Латвія разом із Великою Британією координують роботу ініціативи. Окрім лідерів, коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.
Основне завдання коаліції полягає в наданні Силам оборони безпілотних літальних апаратів і підтримці розвитку оборонно-промислового комплексу України та країн-учасниць для досягнення стійкої технологічної переваги над противником.
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За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, «Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою».
Плідна робота країн-партнерів свідчить про принциповість та лідерство, а також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів, наголосила вона.
Як Коаліція дронів забезпечує ЗСУ безпілотниками
Протягом першого року діяльності Коаліція зібрала 176 мільйонів євро в спільний фонд завдяки внескам країн-учасниць.
Цей фонд використовується для організації тендерів, спрямованих на пошук і впровадження новаторських технологічних рішень для забезпечення переваги на полі бою.
Коаліція успішно провела два міжнародні тендери. За підсумками першого, п’ять постачальників FPV-дронів протягом півроку нададуть Україні 30 тисяч одиниць техніки.
Другий тендер був спрямований на закупівлю покращених FPV-дронів і дронів-перехоплювачів для протидії ворожим безпілотникам.
Важливо відзначити, що вперше в тендері брали участь українські виробники, з яких було відібрано близько 20 компаній.
За перший рік функціонування Коаліція отримала від партнерів понад 2 мільярди євро у вигляді безпілотних апаратів та фінансової підтримки для їх закупівлі як в Україні, так і за кордоном.
У Латвії створено військовий полігон для тестування дронів, що значно розширює можливості Коаліції для випробувань нових безпілотних систем у зв’язку зі збільшенням обсягів закупівель.
Коаліція дронів − що треба знати
18 вересня стало відомо, що українські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.
17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала “коаліція дронів”.
Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.
У межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції.
17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах ініціативи.