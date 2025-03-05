За рік роботи коаліція дронів допомогла Україні здобути технологічну перевагу над російською армією на полі бою, повідомляє Міністерство оборони України.

Коаліція дронів: рік роботи та технологічна перевага України

У сучасних військових конфліктах безпілотні апарати набули критичного значення.

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Збільшення їх використання важливе для ефективного протистояння російській агресії та нанесення несподіваних ударів по противнику.

Потреба в дронах на фронті постійно зростає. Саме тому у 2024 році за ініціативи Латвії та України була сформована коаліція дронів.

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Нині Латвія разом із Великою Британією координують роботу ініціативи. Окрім лідерів, коаліція налічує ще 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Основне завдання коаліції полягає в наданні Силам оборони безпілотних літальних апаратів і підтримці розвитку оборонно-промислового комплексу України та країн-учасниць для досягнення стійкої технологічної переваги над противником.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, «Коаліція дронів за цей рік наблизила нас до нашої мети у вигляді асиметричної переваги над росіянами на полі бою».

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Плідна робота країн-партнерів свідчить про принциповість та лідерство, а також готовності допомогти збільшити кількість успішних операцій Сил оборони за допомогою цих дронів, наголосила вона.

Як Коаліція дронів забезпечує ЗСУ безпілотниками

Протягом першого року діяльності Коаліція зібрала 176 мільйонів євро в спільний фонд завдяки внескам країн-учасниць.

Цей фонд використовується для організації тендерів, спрямованих на пошук і впровадження новаторських технологічних рішень для забезпечення переваги на полі бою.

Коаліція успішно провела два міжнародні тендери. За підсумками першого, п’ять постачальників FPV-дронів протягом півроку нададуть Україні 30 тисяч одиниць техніки.

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Другий тендер був спрямований на закупівлю покращених FPV-дронів і дронів-перехоплювачів для протидії ворожим безпілотникам.

Важливо відзначити, що вперше в тендері брали участь українські виробники, з яких було відібрано близько 20 компаній.

За перший рік функціонування Коаліція отримала від партнерів понад 2 мільярди євро у вигляді безпілотних апаратів та фінансової підтримки для їх закупівлі як в Україні, так і за кордоном.

У Латвії створено військовий полігон для тестування дронів, що значно розширює можливості Коаліції для випробувань нових безпілотних систем у зв’язку зі збільшенням обсягів закупівель.

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Коаліція дронів − що треба знати

18 вересня стало відомо, що українські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала “коаліція дронів”.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

У межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції.

17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах ініціативи.