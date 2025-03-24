Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний Закон щодо акцизу на тютюнові вироби (№ 4115-ІХ), повідомила пресслужба Верховної Ради.

Як пояснили у Верховній Раді, закон «поступово підвищує до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет, з одночасним та еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн та промислові замінники тютюну.

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Також ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть вимірюватись у євро.

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Крім того, закон приводить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм законодавства Європейського Союзу задля виконання Угоди про асоціацію.

Законопроєкт про перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №11090 щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

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Згідно із законом, добір кандидатів на суддівські посади в цих судах має здійснювати Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Цей крок є важливим для успішного завершення чергового етапу співпраці з Міжнародним вадютним фондом (МВФ).

Початковий план, затверджений у 2018 році, передбачав щорічне 20% збільшення акцизу для досягнення європейських стандартів до 2025 року.

Однак, економічні виклики, особливо внаслідок воєнних дій, призвели до того, що прогнозований рівень акцизу на 2025 рік становитиме лише близько 70 євро, а не очікуваний.

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Внаслідок цього, було прийнято рішення щодо поступової корекції акцизних ставок до 2028 року.

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