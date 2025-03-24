Міністерство охорони здоровʼя повідомило на запит Центру протидії корупції (ЦПК), що скасувало інвалідності 74 з 526 прокурорів, які їх мають.

Утім Офіс Генерального прокурора не планує звільняти жодного з цих прокурорів, зазначає ЦПК, спираючись на відповідь на запит.

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Фейкові інвалідності прокурорів: як проходить розслідування

У жовтні 2024 року було відкрито кримінальне провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органах.

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ЦПК надіслав запит до Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб дізнатися, скількох прокурорів з інвалідністю звільнили та скільком повідомили про підозру за пів року цього кримінального розслідування.

У ДБР повідомили, що .серед 74 прокурорів, що фігурують у справі про фіктивну інвалідність, лише двом – керівникам прокуратур Хмельницького та Умані – оголошено підозру



Вони незаконно привласнили 1,5 млн грн пенсійних коштів.

“Наразі слідчими ДБР повідомлено про підозру 2 діючим керівникам окружних прокуратур Хмельницької та Черкаської областей за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною пʼятою статті 190, частиною четвертою статті 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та великому розмірах), які за версією слідства шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у вигляді безпідставно отриманої пенсії”, зазначило ДБР у відповідь на запит ЦПК.

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ЦПК виявив, що МОЗ анулювало фіктивні інвалідності 13 прокурорам на Хмельниччині та 61 в інших областях.

За інформацією центру, ДБР та ОГП, попри ініційовану ними перевірку, зосередилися на переслідуванні військових, замість виявлення недоброчесних прокурорів.

З 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало фейкові інвалідності, про підозри повідомили лише двом. Також жодного з них не звільнили через те, що в ОГП не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

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“Скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури під час отримання групи інвалідності на теперішній час не подавалися.

У разі встановлення наявності ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури буде вирішено питання щодо ініціюваннявідповідальності дисциплінарної відповідальності перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів”, – зазначив ОГП у відповіді на запит.

Стосовно хмельницьких прокурорів ситуація подібна. ОГП повідомив, що з 78 прокурорів з інвалідністю не звільнили жодного. Це при тому, що у 13 з них МОЗ скасувало рішення, а 39 викликало на дообстеження.

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Загалом, згідно з відповіддю Генпрокуратури на запит ЦПК, за власним бажанням звідти пішли три прокурори, а ще 11 звільнили з адміністративних посад. Останнє означає, що прокурор продовжив виконувати функції прокурора, позбавившись лише своєї адміністративної посади – наприклад, керівника, заступника тощо.

За висновками ЦПК, прокурори з фальшивими інвалідностями зберігають свої посади, оскільки піврічне розслідування виявилося безрезультатним. Це свідчить про їх безкарність.