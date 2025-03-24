Росіяни викрали щонайменше 164 археологічні цінності з тимчасово окупованого Криму, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Російські музейники та викрадення культурних цінностей України

Розвідка України розкрила інформацію про 14 працівників російських музеїв, які причетні до поширення пропаганди та організації викрадення українських культурних цінностей на окупованих територіях.

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З 2022 року російські музейні установи розгорнули активну пропагандистську діяльність на окупованих територіях України, проводячи культурні заходи для легітимізації окупаційного режиму.

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ГУР вважає, що це робиться з метою асиміляції українських музеїв та викорінення національної ідентичності.

Серед причетних осіб:

директорка “всєросійського історико-етнографічного музєю” Ірина Жукова, яка у 2024 році організувала на ТОТ Луганської області виставку “єдність крізь віки” для пропаганди “історичного зв’язку Донбасу з Росією”;

директор “музею велікої вітчизняної війни” Олександр Школьнік, на базі якого у 2023 році проводили навчання для музейників з Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів музеїв.

До списку внесений також начальник служби зовнішньої розвідки РФ Сєргій Наришкін, очолювані ним фонд “Історія Вітчизни” та російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово захоплених територіях України.

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На порталі War&Sanctions зібрані дані про 996 викрадених об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української культурної спадщини, викривлення історії та стирання української ідентичності.

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Успішна операція ГУР у Криму: знищено російські РЛС і техніку

У Криму протягом кількох днів у березні внаслідок дій українських розвідників було уражено такі радіолокаційні станції (РЛС):

48Я6-К1 “Подльот” (2 одиниці); 1Л125 “Ниобий-СВ” (2 одиниці); 39Н6 “Каста 2Е2” (3 одиниці); 9С19 “Имбирь”; “Небо-СВ”; С-300ВМ; “Небо-М”; 59Н6-Е “Противник-ГЕ”; БРЛС “Мыс”.



ГУР вдалося уразити й інші російські об’єкти, зокрема, пускову установку С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” і РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” (3 одиниці).