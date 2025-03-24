21 березня Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), під патронатом Світової Координаційної Виховно-Освітньої ради Свiтового Конґресу Українців (СКВОР СКУ), провів міжнародний симпозіум «Українська освіта за кордоном: місія та візія». Метою заходу, що проводили у Львові та онлайн, стало обговорення проблеми українознавчих суботніх та недільних шкіл Європи.

Як повідомили в МІОК, симпозіум провели в контексті розвитку багатолітньої співпраці МІОКу з українською діаспорою, зокрема українським шкільництвом за кордоном задля глибшого розуміння специфіки проблем українського шкільництва за межами материкової України. Участь у події взяли 266 осіб із 30 країн світу та України.

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З відеозверненням до учасників звернувся виконавчий директор СКУ д-р Роман Жила. З вітальним словом наживо у Львові виступив проф. Юрій Бобало, в.о. ректора Національного університету «Львівська політехніка»,

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У панельній дискусії, яка фокусувалася на зміцненні української національної тотожності серед дітей-українців закордоння взяли участь: Голова СКВОР СКУ Любов Любчик, Олег Паска, директор департаменту освіти і науки ЛОВА, Оксана Винницька-Юсипович – PhD, голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конґресу Українців (2008–2018); Почесна консулка Канади в Україні; Лариса Дідковська – професорка, ректорка Українського вільного університету, кандидатка психологічних наук; Ольга Шевчук-Клюжева – кандидатка філологічних наук, докторантка кафедри української мови Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка та інші поважні учасники.

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Організатори також відзначили участь у заході Надії Кузьмичової – Заступниці міністра освіти і науки України, соціологині, яка опікується українознавчими суботніми та недільними школами за кордоном і яка реалізує великі зміни у цій галузі.

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Науковці МІОКу представили результати дослідження «Українські суботні і недільні школи в Європі: відповіді на виклики війни», респондентами якого стали десятки педагогів українознавчих шкіл із Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Чехії – держав, які, згідно зі статистикою ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України прийняли найбільше українських воєнних мігрантів із дітьми.

Голова СКВОР Любов Любчик подякувала організаторам заходу за глибинні соціологічні дослідження і наголосила, що українська школа за кордоном – «це наша життєва правда у збереженні української ідентичності та національної свідомості, яка протягом 130 років зі своєю історією та традиціями є силою і гордістю української діаспори».

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“Здійснено комплексний аналіз освітнього процесу українських суботніх і недільних шкіл зарубіжжя в сучасних умовах, обговорено актуальні питання функціонування української мови у світі, продискутовано особливості деколонізаційних процесів в українській освіті за кордоном, а також запропоновано ефективні механізми для запобігання асиміляції українців в еміграції, а отже збереження/розвитку їхньої національної ідентичності,” – підсумували захід у МІОК.