21 березня Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), під патронатом Світової Координаційної Виховно-Освітньої ради Свiтового Конґресу Українців (СКВОР СКУ), провів міжнародний симпозіум «Українська освіта за кордоном: місія та візія». Метою заходу, що проводили у Львові та онлайн, стало обговорення проблеми українознавчих суботніх та недільних шкіл Європи.

Як повідомили в МІОК, симпозіум провели в контексті розвитку багатолітньої співпраці МІОКу з українською діаспорою, зокрема українським шкільництвом за кордоном задля глибшого розуміння специфіки проблем українського шкільництва за межами материкової України. Участь у події взяли 266 осіб із 30 країн світу та України.

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З відеозверненням до учасників звернувся виконавчий директор СКУ д-р Роман Жила. З вітальним словом наживо у Львові виступив проф. Юрій Бобало, в.о. ректора Національного університету «Львівська політехніка»,

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У панельній дискусії, яка фокусувалася на зміцненні української національної тотожності серед дітей-українців закордоння взяли участь: Голова СКВОР СКУ Любов Любчик, Олег Паска, директор департаменту освіти і науки ЛОВА, Оксана Винницька-Юсипович – PhD, голова Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради Світового Конґресу Українців (2008–2018); Почесна консулка Канади в Україні; Лариса Дідковська – професорка, ректорка Українського вільного університету, кандидатка психологічних наук; Ольга Шевчук-Клюжева – кандидатка філологічних наук, докторантка кафедри української мови Київського столичного університету ім. Бориса Грінченка та інші поважні учасники.

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Організатори також відзначили участь у заході Надії Кузьмичової – Заступниці міністра освіти і науки України, соціологині, яка опікується українознавчими суботніми та недільними школами за кордоном і яка реалізує великі зміни у цій галузі.

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Науковці МІОКу представили результати дослідження «Українські суботні і недільні школи в Європі: відповіді на виклики війни», респондентами якого стали десятки педагогів українознавчих шкіл із Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Чехії – держав, які, згідно зі статистикою ООН, від початку повномасштабної війни РФ проти України прийняли найбільше українських воєнних мігрантів із дітьми.

Голова СКВОР Любов Любчик подякувала організаторам заходу за глибинні соціологічні дослідження і наголосила, що українська школа за кордоном – «це наша життєва правда у збереженні української ідентичності та національної свідомості, яка протягом 130 років зі своєю історією та традиціями є силою і гордістю української діаспори».

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“Здійснено комплексний аналіз освітнього процесу українських суботніх і недільних шкіл зарубіжжя в сучасних умовах, обговорено актуальні питання функціонування української мови у світі, продискутовано особливості деколонізаційних процесів в українській освіті за кордоном, а також запропоновано ефективні механізми для запобігання асиміляції українців в еміграції, а отже збереження/розвитку їхньої національної ідентичності,” – підсумували захід у МІОК.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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