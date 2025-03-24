Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду у межах европейської інтеграції.

Створення нових спеціалізованих адмінсудів в Україні - що відомо

26 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення двох окремих вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

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Згідно із законом, добір кандидатів на суддівські посади в цих судах має здійснювати Вища кваліфікаційна комісія суддів. Конкурсний відбір планується розпочати протягом місяця після набуття законом чинності.

Конкурси мають враховувати особливості, визначені законом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Крім того, передбачено формування Експертної ради, до складу якої увійдуть шестеро осіб: троє від Ради суддів України і троє від міжнародних та іноземних організацій.

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Рада зробила перший крок до створення суду присяжних

5 грудня 2024 року Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкти, необхідні для запуску в Україні суду присяжних.

Законопроєкт про суд присяжних в Україні спрямований на втілення конституційного права громадян брати участь у здійсненні правосуддя.

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Документ регламентує всі етапи функціонування інституту присяжних, від відбору кандидатів до ухвалення вердикту.

Зокрема, законопроєкт визначає:

  • статус присяжних: їхні права, обов’язки, гарантії та компенсації
  • процедуру відбору: критерії відбору кандидатів, формування списків та порядок виклику присяжних до суду
  • участь у судовому процесі: роль присяжних у розгляді справи, взаємодію з професійними суддями та порядок ухвалення вердикту.
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