Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду у межах европейської інтеграції.

Створення нових спеціалізованих адмінсудів в Україні - що відомо

26 лютого Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення двох окремих вищих спеціалізованих судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

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Згідно із законом, добір кандидатів на суддівські посади в цих судах має здійснювати Вища кваліфікаційна комісія суддів. Конкурсний відбір планується розпочати протягом місяця після набуття законом чинності.

Конкурси мають враховувати особливості, визначені законом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Крім того, передбачено формування Експертної ради, до складу якої увійдуть шестеро осіб: троє від Ради суддів України і троє від міжнародних та іноземних організацій.

Більше по темі Австрійська розвідка викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію Група, яка працювала на російську розвідку, активізувалася за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення та використовувала громадянку Болгарії для отримання звітності.

Рада зробила перший крок до створення суду присяжних

5 грудня 2024 року Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкти, необхідні для запуску в Україні суду присяжних.

Законопроєкт про суд присяжних в Україні спрямований на втілення конституційного права громадян брати участь у здійсненні правосуддя.

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Документ регламентує всі етапи функціонування інституту присяжних, від відбору кандидатів до ухвалення вердикту.

Зокрема, законопроєкт визначає: