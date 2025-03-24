Головні заяви Президента України Володимира Зеленського у розмові з журналістом видання The Time.

Росія змогла вплинути на деяких посадовців Білого дому

Президент України вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації, що нібито українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх.

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“Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх”, - сказав він.

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Зеленський наголосив, що українці захищаються через почуття власної гідності та не вважають себе “якоюсь наддержавою”.

“Українці дуже емоційні, і коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ піднімається і об’єднується”, - додав він.

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Зауважується, що те, що українці вони сподівалися побачити в Овальному кабінеті, було доказом того, що США залишаються їхнім союзником.

У суперечці з Трампом я захищав гідність України заявив Президент України Володимир Зеленський

За словами Зеленського, припущення президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до G7, скасував би ізоляцію Владіміра Путіна за його вторгнення в Україну. “Це великий компроміс, уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції”, - додав голова Української держави.

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Водночас він наголосив, що Трамп може змусити росіян іти на поступки, оскільки схоже, що він єдиний, кого боїться Путін.

Президент України додав, що “росіяни дійсно злякалися”, коли США погрожували накласти санкції на Кремль за його безперервні бомбардування України.

Зеленський сподівається, що Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається

Президент України має надію, що президент США Дональд Трамп зрозуміє: Путін слабший, ніж здається, і перемога РФ була б катастрофою не лише для України, а й для усього Заходу, особливо для США.

Він наголосив, що Трамп і його команда не змиряться з такою поразкою.

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“У них є власні амбіції. Вони бачать свою роль в історії не тільки як сильних лідерів, а й як таких, хто може досягти гідного завершення війни. Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю”, - зауважив президент.

За даними The Time, в одній зі своїх нещодавніх телефонних розмов з Трампом Зеленський спробував відтворити сценарій того, що станеться, якщо режим припинення вогню виявиться вразливим до нескінченних порушень з боку Росії.

Зауважується, що всі українські міста, розташовані вздовж лінії фронту, стануть схожими на “тисячу Берлінів” часів холодної війни, відгороджені стінами й розділені, ледве здатні вижити.

За словами Зеленського, вони стануть “мертвими зонами” на карті Європи, і він не думає, що Трамп хоче залишити таку спадщину.

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Повідомляється, що найближчим часом Зеленський буде продовжувати переконувати Трампа і віцепрезидента США Джея Д. Венса в цьому, апелюючи не до їхніх вузьких політичних інтересів, а до їхніх принципів як державних діячів.

Окрім того, під час однієї з останніх телефонних розмов Зеленський запропонував Венсу відвідати Україну під час війни.

Пауза в передачі розвідінформації США Україні не вплинула на Курську операцію

Президент України не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію, і відмовився покладати провину за це на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

“Це не пов’язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію на Курщині”, - сказав Зеленський.

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Він більше занепокоєний тим, що роль Трампа в цій операції мала більше відношення до російської дезінформації, оскільки під час телефонної розмови з Владіміром Путіном, той повідомив лідеру США, нібито тисячі українських військових у Курській області були оточені російськими військами.

“Це була брехня”, - наголосив Зеленський.