Європа повинна передати Україні кошти від реалізації заморожених російських активів. Про це під час Міжпарламентської конференції з питань спільної закордонної політики і політики безпеки та оборони заявив Шимон Головня, маршалок Сейму Польщі, пише Укрінформ.

«Європа має передати Україні усі заморожені російські активи, а не лише відсотки з них, і допомогти Києву правильно ними розпорядитися», - наголосив Головня.

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Він додав, що Європі не вистачає лідерства та сміливості для прийняття такого складного рішення.

ЄС може арештувати до 200 млрд євро російських активів - що відомо

Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.

Наразі відомо, що ці країни обговорюють, яким чином російські активи можуть бути використані для надання Україні гарантій безпеки в межах розробки плану майбутньої мирної угоди.

Більше по темі Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України Республіканці тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона заарештувала заморожені російські кошти. Можливо, тому, що це чинитиме тиск на Європу, яка контролює левову частку цих коштів.

Французькі посадовці запропонували арештувати активи, якщо Росія спробує порушити майбутнє перемир’я.

З початком повномасштабної війни в Україні, країни G7 заблокували приблизно €300 млрд, які належать Центральному банку Росії.

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Основна частина цих коштів, а саме €190 млрд, зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, тоді як інші суми розподілені між фінансовими установами Франції, Великої Британії, Японії, Швейцарії та США.