Європа повинна передати Україні кошти від реалізації заморожених російських активів. Про це під час Міжпарламентської конференції з питань спільної закордонної політики і політики безпеки та оборони заявив Шимон Головня, маршалок Сейму Польщі, пише Укрінформ.
«Європа має передати Україні усі заморожені російські активи, а не лише відсотки з них, і допомогти Києву правильно ними розпорядитися», - наголосив Головня.
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Він додав, що Європі не вистачає лідерства та сміливості для прийняття такого складного рішення.
ЄС може арештувати до 200 млрд євро російських активів - що відомо
Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.
Наразі відомо, що ці країни обговорюють, яким чином російські активи можуть бути використані для надання Україні гарантій безпеки в межах розробки плану майбутньої мирної угоди.
Сенатори США закликають адміністрацію Трампа використати заарештовані російські активи для України
Французькі посадовці запропонували арештувати активи, якщо Росія спробує порушити майбутнє перемир’я.
З початком повномасштабної війни в Україні, країни G7 заблокували приблизно €300 млрд, які належать Центральному банку Росії.
Основна частина цих коштів, а саме €190 млрд, зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, тоді як інші суми розподілені між фінансовими установами Франції, Великої Британії, Японії, Швейцарії та США.