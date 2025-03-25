Нове опитування “Євробарометр” показує, що європейці мають високі очікування від ЄС у його ролі захисту від глобальних викликів і безпекових ризиків. Переважна більшість очікує, що ЄС захистить їх, зосередившись на безпеці, обороні та економіці.

Серед громадян ЄС існує широка згода щодо того, що держави-члени ЄС повинні бути більш згуртованими для протистояння поточним глобальним викликам, і що Європейський Союз потребує більше засобів для вирішення майбутніх проблем.

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Громадяни також дедалі більше усвідомлюють переваги членства в ЄС і бачать більш важливу роль Європейського парламенту. Велике занепокоєння викликає вплив інфляції та зростання вартості життя, оскільки значна частина громадян ЄС очікує, що їхній рівень життя знизиться в найближчі роки.

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Основні висновки

Історичне схвалення

Більше, ніж будь-коли, люди цінують те, що вони отримують від Європи: 74% вважають, що їхня країна виграє від членства в ЄС – це найкращий результат, коли-небудь зафіксований з моменту, коли це питання було вперше поставлене в 1983 році.

Більше єдності

89% опитаних європейців вважають, що більша єдність має вирішальне значення для подолання глобальних викликів. Консенсус є високим: з цим погоджуються 75% або більше громадян у кожній державі-члені ЄС.

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Сильний парламент

62% громадян хотіли би, щоб Європейський парламент відігравав помітнішу роль. Ця цифра зросла на шість пунктів за останній рік, досягнувши свого піку з 2020 року.

Покращення іміджу

Імідж Європейського Союзу є позитивним для більшої кількості людей (50%). Це на два пункти більше, ніж навесні 2024 року, і на п’ять пунктів більше, ніж восени 2023 року.

Захист людей

66% хочуть, щоб роль ЄС у захисті громадян від глобальних криз та безпекових ризиків стала більш важливою, тоді як 50% визнають, що ця захисна роль вже зросла за останні роки.

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Посилення безпеки

36% громадян країн ЄС вважають оборону і безпеку основною сферою, на якій ЄС повинен зосередитися для зміцнення своїх позицій у світі. На другому місці – конкурентоспроможність, економіка та промисловість (32%) – збільшення на 5 пунктів за останній рік.

Погіршення очікувань

33% очікують, що їхній рівень життя знизиться протягом наступних п’яти років. Це на 7 пунктів більше, ніж одразу після нещодавніх європейських виборів (26%) і майже на рівні весни 2024 року (32%).

Нагальні пріоритети

43% закликають Європейський парламент першочергово боротися з інфляцією, зростанням цін та вартості життя. Далі в списку йдуть оборона і безпека ЄС, а також боротьба з бідністю та соціальною ізоляцією (обидва – по 31%).

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Зміна переваг

Основна причина, через яку люди вважають членство в ЄС вигідним, змінилася: захист миру та зміцнення безпеки набрали три пункти з літа і тепер посідають перше місце з 35%. Попередня головна причина – покращення співпраці між країнами ЄС – втратила два пункти і тепер посідає друге місце (34%).

Цінність миру

Політичні пріоритети змінюються, а цінності залишаються стабільними: мир (45%), демократія (32%) та права людини (22%) залишаються, як і рік тому, трьома головними цінностями, які має захищати Європейський парламент.

Ознайомитися з оригіналом можна тут.