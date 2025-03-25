У Мінську відбулася чергова церемонія інавгурації Олександра Лукашенка на посаду президента Білорусі, передає “Белта”.

Інавгурація Лукашенка 25 березня - подробиці

Згідно з оновленою у 2022 році конституцією Білорусі, президент зобов’язаний прийняти присягу на урочистій церемонії.

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Ця подія має відбутися за присутності високопоставлених осіб, включаючи членів президії Всебілоруських народних зборів, депутатів обох палат парламенту, а також суддів Конституційного та Верховного судів, і не пізніше, ніж через два місяці після офіційного оголошення результатів виборів.

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«Півсвіту мріє про нашу “диктатуру” - диктатуру реальних справ та інтересів наших людей. І зі свободою слова у нас усе гаразд. Демократії у нас побільше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном», заявив Лукашенко.

Він додав, що кожен у Білорусі має конституційне право і можливість висловитися.

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Заява Тегерана про посилення військових зв’язків із Мінськом збіглась із заявою білоруського лідера про те, що незабаром у Білорусі буде налагоджено виробництво безпілотників.

“Але не потрібно закликати знищити все, що створено багатьма поколіннями білорусів. Ми не дозволимо використовувати свободу слова як дубину для руйнування власної країни. До чого це може призвести, ми бачимо. Ми через багато що пройшли, прокладаючи свій суверенний шлях.

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І спроби перевернути наше життя, нескінченна критика нашого курсу, нападки на наших людей, які займають тверду державницьку позицію, - це ціна незалежності держави. Ціна благополуччя нашого народу!” - заявив самопрогоошений президент.

Вибори президента Білорусі 2025 − що треба знати

26 січня в Білорусі відбувались президентські вибори. З 21 по 25 січня за очільника країни можна було проголосувати достроково.

У неділю був основний день голосування.

Формально за президентське крісло боролися 5 кандидатів: чинний президент Олександр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Анна Канопацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

Лукашенко набрав 86,82% голосів на фіктивних президентських “виборах”.

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Міністерство закордонних справ України заявляло, що Київ не визнаватиме чинного президента Білорусі легітимним президентом після виборів 26 січня. Європарламент також закликав ЄС не визнавати результати так званих президентських виборів у Білорусі 26 січня. 

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас назвала “вибори” президента Білорусі фальшивими.

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