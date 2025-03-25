Світовий Конґрес Українців (СКУ) розширює свою інформаційну присутність і запускає іспаномовну версію сайту, щоб ще більше українців та друзів України у світі могли отримувати перевірену інформацію про ситуацію в Україні та діяльність української діаспори.

Іспанська є однією з найважливіших мов міжнародного спілкування, нею розмовляють понад 500 мільйонів людей. Запуск сайту цією мовою дозволить СКУ охопити ширшу аудиторію, зокрема мільйони українців та прихильників України в Латинській Америці, Іспанії та інших регіонах.

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“Мільйони людей в іспаномовних країнах підтримують Україну, але не завжди мають доступ до перевіреної інформації рідною мовою. Запуск сайту іспанською дозволить усунути цей бар’єр і ще ефективніше доносити правду про Україну”, – сказав Юрій Данилишин, Віцепрезидент СКУ в Південній Америці та голова Управи Українського культурного товариства “Просвіта”.

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Світовий Конґрес Українців є ключовим джерелом інформації для мільйонів українців у всьому світі. Завдяки запуску іспаномовної версії сайту СКУ зможе ефективніше доносити український голос на міжнародній арені та залучати більше людей до підтримки України.