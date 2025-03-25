Світовий Конґрес Українців (СКУ) розширює свою інформаційну присутність і запускає іспаномовну версію сайту, щоб ще більше українців та друзів України у світі могли отримувати перевірену інформацію про ситуацію в Україні та діяльність української діаспори.

Іспанська є однією з найважливіших мов міжнародного спілкування, нею розмовляють понад 500 мільйонів людей. Запуск сайту цією мовою дозволить СКУ охопити ширшу аудиторію, зокрема мільйони українців та прихильників України в Латинській Америці, Іспанії та інших регіонах.

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“Мільйони людей в іспаномовних країнах підтримують Україну, але не завжди мають доступ до перевіреної інформації рідною мовою. Запуск сайту іспанською дозволить усунути цей бар’єр і ще ефективніше доносити правду про Україну”, – сказав Юрій Данилишин, Віцепрезидент СКУ в Південній Америці та голова Управи Українського культурного товариства “Просвіта”.

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Світовий Конґрес Українців є ключовим джерелом інформації для мільйонів українців у всьому світі. Завдяки запуску іспаномовної версії сайту СКУ зможе ефективніше доносити український голос на міжнародній арені та залучати більше людей до підтримки України.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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