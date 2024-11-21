Обстріли України день за днем 11-21-2024

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Вранці росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою.
У ніч проти 21 листопада Повітряні сили знешкодили 6 зі 9 російських ракет, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
З Астраханської області в Росії запустили міжконтинентальну балістичну ракету, а з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К − аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".
Унаслідок нічної атаки в низці областей України повернули екстрені відключення електроенергії.
У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За даними місцевої ОВА, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі.
Станція вже вдруге за тиждень перебуває на межі блекауту.
Унаслідок обстрілу в ніч проти 21 листопада на Запорізькій атомній електростанції внаслідок російського обстрілу знеструмлена одна із двох ліній живлення, повідомило Міністерство енергетики.
Міністр Енергетики Герман Галущенко зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС знову критична: через обстріли росіян станція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту.
Канада скоро надасть Україні систему ППО NASAMS; Умєров відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow для удару по РФ; в Україні застосовуються екстрені відключення світла.
За 20 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення біля в районі Вовчанська та Стариці, ворог скидав три авіабомби поблизу Козачої Лопані.