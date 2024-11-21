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LIVE Обстріли України Updated 16хв тому

Обстріли України день за днем 11-21-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-21-2024
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Київ Пост
2г тому

Сили ППО вночі знешкодили 6 російських ракет Х-101

Сили ППО вночі знешкодили 6 російських ракет Х-101
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Київ Пост
16хв тому

Вранці росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою.

У ніч проти 21 листопада Повітряні сили знешкодили 6 зі 9 російських ракет, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Ракетний удар по Україні 20-21 листопада − подробиці

З Астраханської області в Росії запустили міжконтинентальну балістичну ракету, а з Тамбовської області з винищувача МіГ-31К − аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

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Росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою

Росіяни вдарили по Дніпру міжконтитентальною балістичною ракетою
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Київ Пост
34хв тому

Унаслідок нічної атаки в низці областей України повернули екстрені відключення електроенергії.

У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пожежі та руйнування: наслідки атаки по Дніпру 21 листопада − подробиці

За даними місцевої ОВА, внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. У місті виникли дві пожежі.

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На ЗАЕС знову знеструмлена одна з двох ліній живлення

На ЗАЕС знову знеструмлена одна з двох ліній живлення
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Київ Пост
1г тому

Станція вже вдруге за тиждень перебуває на межі блекауту.

Унаслідок обстрілу в ніч проти 21 листопада на Запорізькій атомній електростанції внаслідок російського обстрілу знеструмлена одна із двох ліній живлення, повідомило Міністерство енергетики.

Одна з ліній живлення ЗАЕС знеструмлена: станція під загрозою

Міністр Енергетики Герман Галущенко зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС знову критична: через обстріли росіян станція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту.

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Хроніка війни в Україні. 21 листопада: «Ми здатні та можемо відповісти»

Хроніка війни в Україні. 21 листопада: «Ми здатні та можемо відповісти»
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Тимур Дубовик
2г тому

Канада скоро надасть Україні систему ППО NASAMS; Умєров відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow для удару по РФ; в Україні застосовуються екстрені відключення світла.

За 20 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни намагалися наступати майже 150 разів за добу

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення біля в районі Вовчанська та Стариці, ворог скидав три авіабомби поблизу Козачої Лопані. 

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