За 20 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни намагалися наступати майже 150 разів за добу

На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення біля в районі Вовчанська та Стариці, ворог скидав три авіабомби поблизу Козачої Лопані.

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На Куп’янському напрямку ворог 23 рази хотів прорвати українську оборону біля Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку російські війська 10 разів намагалися просунутися в напрямках Чернещини, Зарічного та Тернева.

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На Сіверському напрямку Росія скинула 10 КАБів у районі Сіверська.

На Краматорському напрямку росіяни скинули п’ять авіабомб у районах Часового Яру та Липівки.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів штурмували напрямок, але атаки 5 разів відбили в районах Торецька та Щербинівки. Наразі триває два боєзіткнення.

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На Покровському напрямку росіяни 33 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ Найбільша активність ворогів зберігається в таких районах:

Миролюбівка;

Пустинка;

Промінь;

Крутий Яр;

Красний Яр;

Лисківка;

Юр'ївка;

Жовте;

Петрівка;

Даченське;

Новоолексіївка;

Григорівка;

Пушкіне.

Двадцять дві атаки на напрямку ЗСУ вже відбили, а ще одинадцять зіткнень тривають.

Ворог також вдарив по населених пунктах Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, скинувши 15 керованих бомб.

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На Курахівському напрямку було 23 бойових зіткнення біля Берестки, Зорі, Сонцівки, Максимільянівки, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки. Сили оборони відбили 7 атак, однак 16 тривають досі.

На Времівському напрямку Росія 28 разів штурмувала українську оборону поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Наразі бої тривають до цього моменту. Росіяни активно застосовували авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 5 російських атак.

Станом на 7:18 21 листопада ЗСУ знищили 1510 солдатів ворожої армії, знищили 8 танків, 24 БМП, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, 57 БпЛА, 2 засоби ППО та 97 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.

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Наразі в Чорному морі перебувають 5 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, а в Середземному морі є один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.