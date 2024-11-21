За 20 листопада зафіксовано 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни намагалися наступати майже 150 разів за добу
На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення біля в районі Вовчанська та Стариці, ворог скидав три авіабомби поблизу Козачої Лопані.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
На Куп’янському напрямку ворог 23 рази хотів прорвати українську оборону біля Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку російські війська 10 разів намагалися просунутися в напрямках Чернещини, Зарічного та Тернева.
На Сіверському напрямку Росія скинула 10 КАБів у районі Сіверська.
На Краматорському напрямку росіяни скинули п’ять авіабомб у районах Часового Яру та Липівки.
На Торецькому напрямку росіяни вісім разів штурмували напрямок, але атаки 5 разів відбили в районах Торецька та Щербинівки. Наразі триває два боєзіткнення.
Експерти сумніваються, що надання мін США Україні змінить ситуацію на фронті
На Покровському напрямку росіяни 33 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ Найбільша активність ворогів зберігається в таких районах:
- Миролюбівка;
- Пустинка;
- Промінь;
- Крутий Яр;
- Красний Яр;
- Лисківка;
- Юр'ївка;
- Жовте;
- Петрівка;
- Даченське;
- Новоолексіївка;
- Григорівка;
- Пушкіне.
Двадцять дві атаки на напрямку ЗСУ вже відбили, а ще одинадцять зіткнень тривають.
Ворог також вдарив по населених пунктах Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, скинувши 15 керованих бомб.
На Курахівському напрямку було 23 бойових зіткнення біля Берестки, Зорі, Сонцівки, Максимільянівки, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки. Сили оборони відбили 7 атак, однак 16 тривають досі.
На Времівському напрямку Росія 28 разів штурмувала українську оборону поблизу Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Наразі бої тривають до цього моменту. Росіяни активно застосовували авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 5 російських атак.
Станом на 7:18 21 листопада ЗСУ знищили 1510 солдатів ворожої армії, знищили 8 танків, 24 БМП, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, 57 БпЛА, 2 засоби ППО та 97 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.
Наразі в Чорному морі перебувають 5 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, а в Середземному морі є один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Канада незабаром надасть Україні систему ППО NASAMS
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що канадський уряд уже незабаром надасть Україні закуплену систему ППО NASAMS, повідомив Укрінформ.
Керівник міноборони Канади повідомив, що його країна тісно співпрацювала з американськими партнерами та компанією Raytheon над комплектацією та наданням системи. Наразі система знаходиться в Польщі та найближчим часом буде переправлена через кордон.
Блер зауважив, що прем'єр Канади Джастін Трюдо вже повідомив президента України Володимира Зеленського про швидку передачу NASAMS під час телефонної розмови.
"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", — зазначив міністр.
Умєров відмовився коментувати використання ракет Storm Shadow для удару по РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров відмовився коментував дані про ймовірне використання ракет Storm Shadow для удару по Курщині пише CNN.
Умєров наголосив, що Україна використовує всі засоби для захисту.
Водночас міністр не захотів розголошувати подробиці, але "дав зрозуміти, що ми здатні та можемо відповісти".
"Ми будемо захищатися і давати відсіч … усіма доступними засобами", − зауважив Умєров.
За даними Bloomberg, 20 листопада Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях у Росії.
Росія вдарила балістикою та ракетами з Ту-95
У Дніпрі пролунали о 7:40 чули вибухи в місті. Раніше місцеві чули вибухи приблизно о 5:20 на тлі загрози балістики.
За даними ОВА, в місті внаслідок ударів пошкоджене промислове підприємство, а також сталися дві пожежі.
На Житомирщині та Сумщині застосували аварійні знеструмлення, як повідомило Обленерго.
У Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині застосували екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК.
Також Запорізька АЕС вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через обстріл. Про це повідомило Міненерго.