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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 11-25-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-25-2024
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Київ Пост
1г тому

Дрони масовано налетіли на Запоріжжя: є постраждалий

Дрони масовано налетіли на Запоріжжя: є постраждалий
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок нальоту пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

У ніч проти 25 листопада російські ударні дрони налетіли на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя: подробиці

"Десятки шахедів цієї ночі летіли на та через Запоріжжя", − пояснив Федоров.

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Хроніка війни в Україні. 25 листопада: «Солідарність залишається непохитною»

Хроніка війни в Україні. 25 листопада: «Солідарність залишається непохитною»
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Тимур Дубовик
1г тому

ЗСУ відбивають атаки армії РФ, яка намагається наступати, Литва передала Україні новий пакет допомоги; Росія атакувала Київ і Запоріжжя "Шахедами".

За 24 листопада зафіксували 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають атаки армії РФ, яка намагається наступати

На Харківському напрямку російські війська 6 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська, Козачої Лопані та Тихого.

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