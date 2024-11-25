Обстріли України день за днем 11-25-2024

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Внаслідок нальоту пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.
У ніч проти 25 листопада російські ударні дрони налетіли на Запоріжжя, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Десятки шахедів цієї ночі летіли на та через Запоріжжя", − пояснив Федоров.
ЗСУ відбивають атаки армії РФ, яка намагається наступати, Литва передала Україні новий пакет допомоги; Росія атакувала Київ і Запоріжжя "Шахедами".
За 24 листопада зафіксували 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку російські війська 6 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська, Козачої Лопані та Тихого.