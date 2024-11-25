25 листопада росіяни вдарили балістичною ракетою по житловому району Одеси, повідомив Укрінформ, цитуючи заступника керівника Одеської ОВА Олександра Харлова.

Ракетний удар по Одесі 25 листопада − подробиці

Наразі відомо про 10 постраждалих. П’ятеро осіб перебувають у стані середнього ступеня важкості, їх життю нічого не загрожує.

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"Одна людина "важка", − зазначив Харлов.

За словами Харлова, від атаки постраждали два навчальні заклади − школа та спортивна зала Аграрного університету, де повилітали вікна та двері. Учні та педагоги не постраждали, адже перебували в укриттях.

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Удар балістичною ракетою завдали по зоні щільної житлової забудови, де немає жодних військових цілей.

Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси 18 листопада − що треба знати

18 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Пошкоджені житлові будинки, парковка, університет, адміністративна будівля. Відомо про 11 загиблих та 47 поранених.

Більше по темі Сили ППО збили понад 70 російських безпілотників під час нічної атаки Ще понад 70 дронів були локаційно втрачені в регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю.