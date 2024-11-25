25 листопада росіяни вдарили балістичною ракетою по житловому району Одеси, повідомив Укрінформ, цитуючи заступника керівника Одеської ОВА Олександра Харлова.

Ракетний удар по Одесі 25 листопада − подробиці

Наразі відомо про 10 постраждалих. П’ятеро осіб перебувають у стані середнього ступеня важкості, їх життю нічого не загрожує.

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"Одна людина "важка", − зазначив Харлов.

За словами Харлова, від атаки постраждали два навчальні заклади − школа та спортивна зала Аграрного університету, де повилітали вікна та двері. Учні та педагоги не постраждали, адже перебували в укриттях.

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Удар балістичною ракетою завдали по зоні щільної житлової забудови, де немає жодних військових цілей.

Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси 18 листопада − що треба знати

18 листопада російська армія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Пошкоджені житлові будинки, парковка, університет, адміністративна будівля. Відомо про 11 загиблих та 47 поранених.

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Ще понад 70 дронів були локаційно втрачені в регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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