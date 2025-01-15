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LIVE Обстріли України Updated 14хв тому

Обстріли України день за днем 01-15-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-15-2025
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Київ Пост
32хв тому

В Україні ввели превентивні відключення електроенергії

В Україні ввели превентивні відключення електроенергії
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Київ Пост
36хв тому

Нараз обмеження застосовуються для Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою з боку Росії.

Відключення світла в Україні 15 січня − що треба знати

“Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, − пояснив Галущенко.

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Хроніка війни в Україні. 15 січня: «РФ продовжує штурмувати Покровський напрямок»

Хроніка війни в Україні. 15 січня: «РФ продовжує штурмувати Покровський напрямок»
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Тимур Дубовик
1г тому

ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках фронту; Росія обстрілює Україну ракетами з Ту-95МС, “Калібрами” та “Шахедами”; Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах.

За 14 січня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки фронту 15 січня − що треба знати

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ неподалік Вовчанська.

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