Обстріли України день за днем 01-15-2025

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Нараз обмеження застосовуються для Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою з боку Росії.
“Ворог не припиняє тероризувати українців. В зв’язку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження”, − пояснив Галущенко.
ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках фронту; Росія обстрілює Україну ракетами з Ту-95МС, “Калібрами” та “Шахедами”; Трамп хоче завершити війну на вигідних для України умовах.
За 14 січня зафіксували 158 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала позиції ЗСУ неподалік Вовчанська.