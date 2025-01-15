Росіяни здійснили чергову атаку на Україну, спрямувавши ракети та дрони на енергетичну інфраструктуру Львівської області , Кіровоградщини та Черкащині.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий, очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець і керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

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Росія атакувала Львівщину та інші регіони − подробиці

За словами мера Львова Андрія Садового, ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону та України. У Львові запроваджено аварійні відключення електроенергії.

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Керівника Львівській ОВА Максим Козицький зазначив, що в області зафіксовано влучання в два об’єкти критичної інфраструктури внаслідок ранкової ракетної атаки з боку Росії.

Ракетний удар було завдано під час повітряної тривоги, яка тривала з 06:12 до 08:12. Влучання зафіксовано в об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

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“На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями”, − зазначив Козицький.

Під час попередньої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 до 02:48, на територію області залетів ворожий ударний безпілотник. Його вдалося знищити силам ППО. 

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У Черкаській області внаслідок падіння уламків збитого російського дрона типу Shahed пошкоджено два будинки та автомобіль.

 

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На Кіровоградщині уламки збитого дрона пошкодили вікна кількох будинків у Дмитрівській громаді.

Наразі про постраждалих не повідомлялося.

В Україні ввели превентивні відключення електроенергії

Міністр енергетики Герман Галущенко сьогодні вже повідомив про запровадження превентивних відключень електроенергії в Україні у зв’язку з масованою атакою з боку Росії.

Наразі екстрені відключення електроенергії було запроваджено у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. 

З 16 грудня в Києві запровадили нові графіки відключення електроенергії для побутових споживачів.

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