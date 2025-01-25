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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-25-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-25-2025
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Київ Пост
9г тому

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Черкащини

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Черкащини
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Київ Пост
1г тому

У Черкасах та області є відключення світла.

Інформація оновлюється…  

9:19 Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу. 

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На Київщині «шахед» пошкодив багатоповерхівку

На Київщині «шахед» пошкодив багатоповерхівку
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Київ Пост
1г тому

Через ворожу атаку у Вишневому, під Києвом, зруйновані балкони житлового будинку. Попередньо, без постраждалих.

Цієї ночі росіяни знову атакували Київщину дронами

Пошкоджено дев’ятиповерхівку у Вишневому, під Києвом, та виробниче приміщення у Фастівському районі. 

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