Обстріли України день за днем 01-25-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
У Черкасах та області є відключення світла.
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9:19 Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.
Через ворожу атаку у Вишневому, під Києвом, зруйновані балкони житлового будинку. Попередньо, без постраждалих.
Цієї ночі росіяни знову атакували Київщину дронами.
Пошкоджено дев’ятиповерхівку у Вишневому, під Києвом, та виробниче приміщення у Фастівському районі.