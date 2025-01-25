Протягом ночі наша ППО збила дві керовані авіаційні ракети та 46 дронів. 15 безпілотників - локаційно втрачені.

Про таке повідомили в Повітряних силах.

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Нічна атака: де працювала ППО

Загалом окупанти запустили по Україні 61 дрон.

Атакували з різних напрямків - Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Летіли «шахеди» та імітатори.

Крім того, противник запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря.

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Протиповітряна оборона працювала в одинадцяти областях - в Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській.

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Наслідки атаки дронів 25 січня

У Повітряних силах зазначили, що через уламки збитих дронів є пошкодження на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

У Вишневому, під Києвом, пошкоджено багатоповерхівку. На кількох поверхах зруйновані балкони. Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців. Серед них - двоє дітей. Попередньо без постраждалих.

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У Фастівському районі внаслідок ворожого удару загорілася будівля виробничого приміщення. Пожежу ліквідували.

На Черкащині російські війська цілили по критичній інфраструктурі.

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу.

Обійшлося без постраждалих. Пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Знеструмлено частину абонентів. Зокрема, є відключення в обласному центрі.

На Хмельниччині пошкоджено приміщення цеху підприємства. Також повибивало вікна житлового будинку. За інформацією ОВА, ніхто не постраждав.