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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-26-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-26-2025
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Київ Пост
10г тому

Сили ППО збили півсотні дронів

Сили ППО збили півсотні дронів
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок атаки є пошкодження у Сумах та Харкові.

Від вечора суботи росіяни знову запустили по Україні дрони.

Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків - Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. 

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Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження

Росіяни вдарили по Харкову дронами: є пошкодження
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Київ Пост
2г тому

Окупанти запускають по місту дрони «Молнія»: вони не дуже потужні, але мають багато вражаючих частин. Тому особливо небезпечні для людей на вулиці.

У ніч на 26 січня росіяни знову атакували Харків дронами.  

Один з ударів був по приватному будинку в Основʼянському районі міста. 

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