Обстріли України день за днем 01-26-2025

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Внаслідок атаки є пошкодження у Сумах та Харкові.
Від вечора суботи росіяни знову запустили по Україні дрони.
Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків - Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Окупанти запускають по місту дрони «Молнія»: вони не дуже потужні, але мають багато вражаючих частин. Тому особливо небезпечні для людей на вулиці.
У ніч на 26 січня росіяни знову атакували Харків дронами.
Один з ударів був по приватному будинку в Основʼянському районі міста.