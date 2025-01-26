У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян 18 січня.
Жертвами ворога стало двоє людей.
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Обстріл Запоріжжя 18 січня
Протягом восьми діб поліцейські та рятувальники шукали 27-річного чоловіка, який загинув через ворожий обстріл.
Його тіло знайшли та деблокували з-під завалів будівлі.
Відтак, внаслідок ракетної атаки 18 січня загинуло двоє чоловіків - 1997 та 1961 року народження.
12 людей - поранені.
Була частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
Внаслідок удару у Запоріжжі пошкоджений собор УПЦ МП
Внаслідок балістичного удару по Запоріжжю 18 січня також був пошкоджений Свято-Андріївський собор Української православної церкви МП.
Всередині храму значні руйнування. Пошкоджено дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при соборі.
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Відомо, що головна ікона собору вціліла. Це святиня Андрія Первозваного, привезена з Греції.
На момент атаки в соборі був охоронець. Він не постраждав.