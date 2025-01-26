У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян 18 січня.

Жертвами ворога стало двоє людей. 

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Обстріл Запоріжжя 18 січня

Протягом восьми діб поліцейські та рятувальники шукали 27-річного чоловіка, який загинув через ворожий обстріл. 

Його тіло знайшли та деблокували з-під завалів будівлі. 

Відтак, внаслідок ракетної атаки 18 січня загинуло двоє чоловіків - 1997 та 1961 року народження. 

12 людей - поранені. 

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Була частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Внаслідок удару у Запоріжжі пошкоджений собор УПЦ МП

Внаслідок балістичного удару по Запоріжжю 18 січня також був пошкоджений Свято-Андріївський собор Української православної церкви МП.

Всередині храму значні руйнування. Пошкоджено дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при соборі.

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Відомо, що головна ікона собору вціліла. Це святиня Андрія Первозваного, привезена з Греції.

На момент атаки в соборі був охоронець. Він не постраждав. 

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