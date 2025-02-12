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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 02-12-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-12-2025
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Київ Пост
2г тому

ППО України збила шість російських ракет “Іскандер-М” та 71 безпілотник

ППО України збила шість російських ракет “Іскандер-М” та 71 безпілотник
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Київ Пост
2г тому

Внаслідок чергового нічного російського обстрілу постраждали 5 областей України.

У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Повітряні сили повідомили про збиття 71 дрона та 6 ракет.

Атака на Україну 11-12 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Росія вдарила ракетами по Києву: є постраждалі та руйнування

Росія вдарила ракетами по Києву: є постраждалі та руйнування
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Київ Пост
3г тому

Уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.

Вночі 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, а також сталися пожежі у декількох районах міста, повідомили ДСНС Києва та президент України Володимир Зеленський.

Ракетна атака на Київ: наслідки обстрілу

За даними ДСНС, уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.

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Хроніка війни в Україні. 11 лютого: «За добу Росія скинула на Україну майже 150 авіабомб»

Хроніка війни в Україні. 11 лютого: «За добу Росія скинула на Україну майже 150 авіабомб»
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Тимур Дубовик
3г тому

Найбільшу активність РФ зафіксували на Покровському, Курському й Торецькому напрямках;

Станом на 12 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Куп’янському напрямку відбулося 7 атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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