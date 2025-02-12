Обстріли України день за днем 02-12-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок чергового нічного російського обстрілу постраждали 5 областей України.
У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Повітряні сили повідомили про збиття 71 дрона та 6 ракет.
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.
Уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.
Вночі 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, а також сталися пожежі у декількох районах міста, повідомили ДСНС Києва та президент України Володимир Зеленський.
За даними ДСНС, уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.
Найбільшу активність РФ зафіксували на Покровському, Курському й Торецькому напрямках;
Станом на 12 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку відбулося 7 атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.