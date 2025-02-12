У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Повітряні сили повідомили про збиття 71 дрона та 6 ракет.

Атака на Україну 11-12 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Повітряні цілі збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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Внаслідок атак уражені Київська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області.

60 дронів-імітаторів Росії локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч на 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 57 дронів.

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Найбільшу активність РФ зафіксували на Покровському, Курському й Торецькому напрямках;

У ніч проти 10 лютого, країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник

А за минулий тиждень Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

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Президент України Володимир Зеленський називав три причини, завдяки яким можливий російський терор. 

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