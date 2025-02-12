У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА та вдарила балістичними ракетами “Іскандер-М”. Повітряні сили повідомили про збиття 71 дрона та 6 ракет.
Атака на Україну 11-12 лютого − подробиці
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.
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Повітряні цілі збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Внаслідок атак уражені Київська, Дніпропетровська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області.
60 дронів-імітаторів Росії локаційно втрачені.
Останні обстріли України − що треба знати
Минулої доби, в ніч на 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомляли про збиття 57 дронів.
Хроніка війни в Україні. 11 лютого: «За добу Росія скинула на Україну майже 150 авіабомб»
У ніч проти 10 лютого, країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник
А за минулий тиждень Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.
Президент України Володимир Зеленський називав три причини, завдяки яким можливий російський терор.