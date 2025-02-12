Станом на 12 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 95 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Куп’янському напрямку відбулося 7 атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 9 разів поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

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На Краматорському напрямку зафіксували чотири боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку РФ 8 разів марно намагалася прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулися три боєзіткнення в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

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На Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2025 року становлять близько 853 тис. 030 осіб, зокрема 1150 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10023 (+9) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20871 (+27), артилерійських систем – 22976 (+53), РСЗВ – 1276 (+1)

засобів ППО ‒ 1061 (+1), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164)

крилатих ракет ‒ 3057 (+1), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121), спеціальної техніки ‒ 3742 (+1).

Зеленський схвалив добудову Хмельницької АЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що добудова енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дасть змогу проходити зиму без імпорту та не підвищувати тарифи.

“Важливий день − Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це понад 2 гігавати електрики для України”, − пояснив український лідер.

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За словами президента, в ці зимові місяці Україна може імпортувати приблизно такий самий обсяг електроенергії, тому добудовані енергоблоки дадуть змогу країні обійтися без імпорту навіть узимку.

Нові блоки, як зазначив Зеленський, допоможуть стримувати зростання цін на електрику для споживачів.

“І навіть за спеціальними економічними проєктами з нашими партнерами − зі Сполученими Штатами, з президентом Трампом − за спеціальними ресурсами України, видобутком і перероблюванням, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове і значне джерело електрики”, − зауважив він.

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Виділення коштів на добудову Хмельницької АЕС, як вважає Президент, критикують ті, кому дешева енергія в Україні невигідна.

Ракетна атака на Київ і Кривий Ріг: є жертви

Вночі проти 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. За даними влади, є загиблий та поранені, а також зафіксовано руйнування та пожежі в декількох районах міста.

Фото: ДСНС України / Телеграм

В Оболонському районі загинула одна людина та троє отримали поранення. Наразі там частково відсутнє електропостачання після обстрілу. У Подільському районі також є постраждалі.

Уламки ракет впали у Голосіївському, Солом’янському, Оболонському та Святошинському районах. В Оболонському районі пожежа охопила офісну будівлю з 1-го по 7-й поверх.

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Фото: Reuters / Гліб Гаранич

У Голосіївському районі горить складська будівля на площі 600 кв.м.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків, але без постраждалих. А в Солом’янському сталася пожежа на даху багатоквартирного будинку. У Дарницькому районі пожежа на території приватного підприємства.

У Київській області уламки дронів пошкодили дев’ять приватних будинків у Бориспільському районі. В Обухівському районі сталася пожежа у нежитлових приміщеннях.

На місцях подій працюють рятувальники та медики.

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Ввечері 11 лютого росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“У місті зафіксовано пошкодження у багатоквартирних будинках, об’єктах бізнесу та навчальному закладі”, − пояснив Вілкул.

Він додав, що поряд з місцем влучання розгортають штаб допомоги постраждалим.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Раніше Вілкул попереджав про можливу ракетну атаку на місто.