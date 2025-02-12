Вночі 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, а також сталися пожежі у декількох районах міста, повідомили ДСНС Києва та президент України Володимир Зеленський.

Ракетна атака на Київ: наслідки обстрілу

За даними ДСНС, уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.

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В Оболонському районі загинула одна людина, троє поранені, серед них − 9-річна дитина. Також сталася пожежа в офісній будівлі. У Голосіївському виникла масштабна пожежа у складській будівлі.

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Фото: ДСНС України / Телеграм

У Солом’янському районі сталося займання на даху багатоповерхівки, а у Святошинському зафіксовано падіння уламків, але без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки.

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Найбільшу активність РФ зафіксували на Покровському, Курському й Торецькому напрямках;

Це вже друга ракетна атака на Київ за останні дні. Попередня атака відбулася вночі 10 лютого. 

Фото: ДСНС України / Телеграм

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Президент України наголосив, що терор Росії проти України не припиниться сам по собі.

“Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів  у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни”, – наголосив український лідер.

Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

У Києві внаслідок російського ракетного удару зазнали пошкоджень офіси каналів українського іномовлення “FreeДом” і “Дім”, повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужбу Мультимедійної платформи іномовлення.

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Також пошкоджені офіси міжнародної редакції іномовлення — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic і диджитал-редакція. Співробітники не постраждали, канал мовить із резервної студії.

Значних руйнувань зазнала студія “FreeДом”. Телеканал мовить із резервної студії. Від ударної хвилі в офісі вибиті десятки вікон, пошкоджені виробничі приміщення та автомобілі підприємства.

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