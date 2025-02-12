Вночі 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки є загиблий і поранені, а також сталися пожежі у декількох районах міста, повідомили ДСНС Києва та президент України Володимир Зеленський.

Ракетна атака на Київ: наслідки обстрілу

За даними ДСНС, уламки ракет впали у чотирьох районах столиці.

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В Оболонському районі загинула одна людина, троє поранені, серед них − 9-річна дитина. Також сталася пожежа в офісній будівлі. У Голосіївському виникла масштабна пожежа у складській будівлі.

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Фото: ДСНС України / Телеграм

У Солом’янському районі сталося займання на даху багатоповерхівки, а у Святошинському зафіксовано падіння уламків, але без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки.

Це вже друга ракетна атака на Київ за останні дні. Попередня атака відбулася вночі 10 лютого.

Фото: ДСНС України / Телеграм

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Президент України наголосив, що терор Росії проти України не припиниться сам по собі.

“Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни”, – наголосив український лідер.

Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

У Києві внаслідок російського ракетного удару зазнали пошкоджень офіси каналів українського іномовлення “FreeДом” і “Дім”, повідомляє Детектор медіа з посиланням на пресслужбу Мультимедійної платформи іномовлення.

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Також пошкоджені офіси міжнародної редакції іномовлення — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic і диджитал-редакція. Співробітники не постраждали, канал мовить із резервної студії.

Значних руйнувань зазнала студія “FreeДом”. Телеканал мовить із резервної студії. Від ударної хвилі в офісі вибиті десятки вікон, пошкоджені виробничі приміщення та автомобілі підприємства.