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LIVE Обстріли України Updated 37хв тому

Обстріли України день за днем 02-14-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-14-2025
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Київ Пост
37хв тому

Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку»

Хроніка війни в Україні. 14 лютого: «РФ кілька днів не атакує на Харківському напрямку»
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Тимур Дубовик
37хв тому

Водночас ворог збергіає активність на Покровському, Курському та Торецькому напрямку; Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС; російські дрони масовано налетіли на Україну.

Станом на 14 лютого за попередню добу зафіксували 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки.

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