Обстріли України день за днем 02-14-2025

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Водночас ворог збергіає активність на Покровському, Курському та Торецькому напрямку; Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС; російські дрони масовано налетіли на Україну.
Станом на 14 лютого за попередню добу зафіксували 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки.