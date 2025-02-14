Станом на 14 лютого за попередню добу зафіксували 107 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

П’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки.

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На Лиманському напрямку російські війська п’ять разів атакували ЗСУ в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

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Три атаки відбили на Краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять − тривають.

На Покровському напрямку агресор 35 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 15 ворожих атак поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі тривають п’ять боїв.

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На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

На Курщині наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2025 року становлять близько 855 тис. 480 осіб, зокрема 1200 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10050 (+17) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16), артилерійських систем – 23115 (+81), РСЗВ – 1282 (+4)

засобів ППО ‒ 1066 (+3), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27224 (+152)

крилатих ракет ‒ 3063, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156), спеціальної техніки ‒ 3745 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах

Президент України Володимир Зеленський доручив головкому обговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим його можливе призначення заступником командувача Повітряних сил.

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“Нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент − нашу військову авіацію. Я доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах та розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил”, − пояснив Зеленський.

Український лідер також заслухав “важливі доповіді” щодо ситуації на фронті. За його словами, там є хороші результати.