Кандидати в президенти США від Республіканської партії, один з найпомітніших американських діячів останніх років, Дональд Трамп виступив у Палм-Біч перед своїми прихильниками з "переможною промовою". Промову Трампа, взагалі ситуацію в його передвиборчому штабі транслював Fox News.

У своєму виступі Трамп наголосив на тому, що збирається зупинити всі війни. Разом з тим, він обіцяє розвернути курс США на 180 градусів.

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Зазначимо, що підрахунок голосів виборців досі триває, наразі у республіканця 267 голосів виборників, однак Трамп вже назвав себе 47 президентом США. Трамп хоче зупинити всі війни

Під час виступу Дональд Трамп розповів про те, як збирається боротися за майбутнє кожного американця і пообіцяв США нову «золоту епоху».

«Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було», – заявив Трамп.

Більше по темі Вибори президента США 2024: результати, головні події, факти У США закрилися останні виборчі дільниці й завершився день виборів президента США. Наразі триває підрахунок голосів для того, щоб визначити, хто переможе на виборах: Камала Гарріс чи Дональд Трамп.

Він додав, що збирається зменшити податки, а нафти за його правління тепер в США буде більше, ніж у Саудівської Аравії та Росії.

Світові лідери вже вітають Трампа з перемогою

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Трампа з перемогою та наголосив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

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"Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", − пояснив український лідер.

Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США 2024 також вже привітали прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Президент Франції Емманюель Макрон.

"Найбільший камбек в політичній історії США! Вітаємо президента Дональда Трампа з його величезною перемогою", − наголосив Орбан.

Він зауважив, що це "дуже потрібна перемога для світу".

Президентські вибори в США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США 2024 року часто називають історичними. Вони стали насправді непересічною подією, за перебігом якої стежить, без перебільшення весь світ.

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Головними претендентами на перемогу є, традиційно, кандидати від Республіканської та Демократичної партії: Дональд Трамп і Камала Гарріс. Насправді ж у виборчій кампанії-2024, крім Гарріс та Трампа, брали участь ще 16 кандидатів.

Одіозний політик Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії ще 19 липня. А своїм кандидатом у віцепрезиденти США він обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США лише 25 липня, після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру. Вона обрала своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, губернатора Міннесоти.

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Кампанія 2024 року вже стала чи найбільш напруженою за останні багато років.

Протягом практично всієї передвиборчої кампанії Трамп і Гарріс не скупилися на гострі слова, звинувачення, зокрема, під час передвиборчих дебатів. На тлі цього, значна кількість штатів навіть приводила у бойову готовність Національну гвардію задля посилення безпеки під час голосування та підрахунку голосів.

Вибори у США: як рахують голоси

Підрахунок голосів відбувається в режимі онлайн і спостерігали за оновленням даних у прямому ефірі мільйони американців.

Результати виборів, фактично, вже відомі, подекуди підрахунок може затягнутися, але це вже навряд чи вплине на результати президентських виборів у США 2024 року.

Офіційно Колегія виборників має оголосити результати виборів президента США лише 17 грудня 2024 року.

А затверджені ці результати будуть лише після розгляду Конгресом 5 січня 2025 року.

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Далі має відбутися інавгурація, яка зазвичай організовується протягом двох тижнів, після затвердження результатів Конгресом. До цього часу Джо Байден зберігатиме свої повноваження.