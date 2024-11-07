Оскільки колишній президент США Дональд Трамп незабаром повернеться до Овального кабінету після останніх виборів, багато хто побоюється, що підтримка України з боку Вашингтона може ослабнути.

Хоча це залишається ймовірним сценарієм, виходячи з попередніх заяв і дій Трампа і його майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Втім, ніщо з того, про що раніше говорив Трамп, не викарбувано в камені та не зафіксовано - і непередбачуваність Трампа все ще може змінити ситуацію.

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Що кажуть Трамп і Венс про підтримку України

Наразі Трамп і Венс не сильно підтримують Україну, власне, як і подальшу допомогу Україні, якщо вже на те пішло.

Як свідчать останні заяви обох, прогноз щодо підтримки України за майбутнього президентства Трампа в кращому випадку песимістичним.

Точно відомо, що Джей-Ді Венс виступає проти військової підтримки України і закликає країну стати нейтральною державою, що в принципі співпадає з тим, що за мету собі ставив Кремль на початку війни. Але, ідею про нейтральність України не підтримують інші західні союзники Києва, власне, Київ і не хоче піддаватися на це.

Більше по темі Переговори Путіна і Трампа: Москва розглядає потенційний діалог напередодні інавгурації Кремль не виключає переговорів між Путіним і Трампом до інавгурації, оскільки російські еліти сподіваються, що перемога Трампа може покращити позиції Росії у війні з Україною.

Тим часом, Трамп неодноразово раніше заявляв, що в разі обрання закінчить війну. Зокрема, під час своєї переможної промови, він говорив про "угоду" між Києвом і Москвою - але якою буде ця угода, залишається тільки здогадуватися.

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Відносини Трампа з президентом України Володимиром Зеленським також у кращому випадку не дуже добрі.

Трамп погано згадував про Зеленського, порівнюючи його з комівояжером, коли той просив підтримки США для захисту України. Зеленський також був головною фігурою в історії з імпічментом Трампа у 2019 хоча незрозуміло, чи вплинуло це на їхні стосунки. Здавалося, вони також досягли певного консенсусу щодо війни після нещодавньої зустрічі у вересні.

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Тим не менш, свого часу Трамп санкціонував продаж протитанкової зброї Україні під час свого президентства. Ті самі ПЗРК, які згодом ЗСУ успішно застосовували та застосовують для знищення російських танків.

Але якщо Трамп і Венс дотримаються своїх слів, тобто зменшать або взагалі не надаватимуть допомоги Україні з метою швидкого завершення війни, логічним завершенням війни на цьому її етапі буде примус України до відмови від територій в обмін на мир: така собі угода, відверто кажучи.

За цим сценарієм, можливо, війна закінчиться. Трамп оголосить про укладення миру. Але чи нападе Росія потім знову, як дехто припускає, знову ж таки, можна лише здогадуватися.

Чи зможе Україна без підтримки США?

Зрештою, це війна між Україною та Росією - і тільки вони можуть вирішувати, коли і як ця війна має закінчитися.

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Тим не менш, США були головним постачальником зброї для України для захисту від Росії. Хоча і зі значними затримками зброя надходила, а це означає, що потенційне зменшення американської підтримки за Трампа, ймовірно, значно погіршить здатність України захистити себе від російського вторгнення.

Зважаючи на нещодавні невдачі на полі бою, яких зазнали українські війська, зменшення постачання боєприпасів та озброєння може означати серйозний відкат їхніх можливостей. Втім, європейські союзники Києва активізувалися, і ця підтримка може допомогти компенсувати нестачу.

Kyiv Post у вересні писав про те, що європейська підтримка України значно більша за американську практично за всіма показниками, попри те, що говорив про цю допомогу Трамп.

Метою Києва, яка досі залишається незмінною, є звільнення всіх окупованих територій. Якщо підтримка інших союзників буде достатньою для досягнення цієї мети, Україна все ще може мати непогані шанси протистояти Росії без підтримки США.

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Трамп непередбачуваний - то що з Україною?

Добре це чи погано, але практично всі говорять про те, що Трамп непередбачуваний. Саме ця риса його характеру і може зіграти на користь України, хоч це і виглядає наразі малоймовірним.

Трактуйте це як завгодно, але речник Кремля Пєскова вже заявив - він не вірить у те, що Трамп може кардинально змінити позицію США щодо підтримки України після повернення до Овального кабінету.

Але ця непередбачуваність - це замкнене коло. Яскравим прикладом цього є історія про те, як він спочатку погрожував, а потім взяв, і помирився з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

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І ніхто насправді не знає, до чого непередбачуваність Трампа може призвести.

Чи може непередбачуваність Трампа перетворитися на сталу підтримку України, якщо брати до уваги його хороші відносини з Путіним? Лише час покаже.