Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив своє бажання придбати Гренландію. Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він заявив, що не виключає військового або економічного примусу.

7 січня, під час прес-конференції в курортній резиденції Трампа, журналісти запитали його, чи може він запевнити, що не буде використовувати військовий або економічний примус для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією, на що Трамп відповів: «Ні, я не можу запевнити вас ні в одному, ні в другому. Але можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки», – цитує Трампа Reuters.

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Данія і Гренландія одразу відреагували, заявивши, що острів «не продається».

Гренландія – найбільший острів на планеті – лежить між Північною Америкою і Європою та між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Він є автономною територією під суверенітетом Данії.

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Острів також відомий своїми багатими покладами нафти, газу та мінералів, похованими під снігом, який покриває більшу його частину. На ньому США мають авіабазу і систему раннього попередження про балістичні ракети.

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Деякі данські чиновники вважають, що цього разу Трамп серйозно налаштований на придбання/анексію Гренландії, але чи буде Вашингтон купувати/анексувати території у свого союзника по НАТО – це вже зовсім інше питання.

Тим не менш, придбання Гренландії може дозволити США задовольнити деякі військові та глобальні економічні потреби, що виникли внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Зробити Америку знову безпечною

Гренландія, географічно будучи частиною Північної Америки, є життєво важливою для безпеки США, оскільки через цей арктичний острів пролягає найкоротший шлях між північними материковими частинами Європи і Північної Америки.

З часів Холодної війни на острові розміщується частина системи раннього попередження про потенційні запуски балістичних ракет Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), а також секретні ядерні бази США, побудовані тоді ж і нині занедбані. Про них стало відомо лише нещодавно.

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США також мають космічну базу Пітуффік (колишня авіабаза Туле) на північному заході Гренландії, де оборонна угода з Данією 1951 року надала США право будувати і утримувати військові бази.