Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив своє бажання придбати Гренландію. Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, він заявив, що не виключає військового або економічного примусу.
7 січня, під час прес-конференції в курортній резиденції Трампа, журналісти запитали його, чи може він запевнити, що не буде використовувати військовий або економічний примус для отримання контролю над Панамським каналом і Гренландією, на що Трамп відповів: «Ні, я не можу запевнити вас ні в одному, ні в другому. Але можу сказати, що вони потрібні нам для економічної безпеки», – цитує Трампа Reuters.
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Данія і Гренландія одразу відреагували, заявивши, що острів «не продається».
Гренландія – найбільший острів на планеті – лежить між Північною Америкою і Європою та між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами. Він є автономною територією під суверенітетом Данії.
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Острів також відомий своїми багатими покладами нафти, газу та мінералів, похованими під снігом, який покриває більшу його частину. На ньому США мають авіабазу і систему раннього попередження про балістичні ракети.
Деякі данські чиновники вважають, що цього разу Трамп серйозно налаштований на придбання/анексію Гренландії, але чи буде Вашингтон купувати/анексувати території у свого союзника по НАТО – це вже зовсім інше питання.
Тим не менш, придбання Гренландії може дозволити США задовольнити деякі військові та глобальні економічні потреби, що виникли внаслідок вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Зробити Америку знову безпечною
Гренландія, географічно будучи частиною Північної Америки, є життєво важливою для безпеки США, оскільки через цей арктичний острів пролягає найкоротший шлях між північними материковими частинами Європи і Північної Америки.
З часів Холодної війни на острові розміщується частина системи раннього попередження про потенційні запуски балістичних ракет Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), а також секретні ядерні бази США, побудовані тоді ж і нині занедбані. Про них стало відомо лише нещодавно.
США також мають космічну базу Пітуффік (колишня авіабаза Туле) на північному заході Гренландії, де оборонна угода з Данією 1951 року надала США право будувати і утримувати військові бази.
Гренландія також може дозволити США контролювати води між нею, Ісландією та Великою Британією, які служать воротами для кораблів та атомних підводних човнів російського флоту, згідно з аналізом Reuters.
Однак посольство США в Копенгагені заявило в четвер, що Вашингтон не планує розширювати свою військову присутність на острові.
Неясно, чи входив захист від Росії в наміри Трампа, коли він оголосив про своє бажання придбати Гренландію (хоча він сказав, що Гренландія є життєво важливою для національної безпеки США), але стратегічне значення острова залишається незмінним.
Американська нафта і газ через Гренландію?
Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа значно збільшила імпорт американського скрапленого природного газу (СПГ) як альтернативу російському газу, але чи може Гренландія відігравати якусь роль у майбутньому розвитку подій, залишається неясним.
У березні 2022 року адміністрація Байдена підписала угоду з ЄС про збільшення експорту американського СПГ до блоку на 50 мільярдів кубометрів до 2030 року.
Однак будувати інфраструктуру в Гренландії для транспортування американської нафти і газу через цей острів було би недоцільно через надмірну вартість, екологічні ризики та наявність більш практичних енергетичних рішень, таких як танкери. Жодних проєктів такого характеру не планується.
Тим не менш, аналітики відзначають інтерес Трампа до багатих природних ресурсів острова. Згідно зі звітом Геологічної служби США (USGS) за 2007 рік, Гренландія має поклади 25 із 34 корисних копалин, які Європейська комісія вважає «критично важливою сировиною», і запаси до 31,4 мільярда барелів нафтового еквівалента на північному сході острова.
Однак у 2021 році Гренландія заборонила буріння та розвідку нафти. Клаус Доддс, професор геополітики Лондонського університету Роял Холлоуей, сказав CNN, що, на його думку, Трамп має намір зменшити залежність від Китаю за рахунок величезних родовищ корисних копалин Гренландії.
«Немає жодних сумнівів, що Трамп і його радники дуже стурбовані тим, що Китай, схоже, задушив їх. Я думаю, що Гренландія – це насправді спосіб не допустити Китай», – сказав Доддс, маючи на увазі нинішнє домінування Китаю у світовому видобутку рідкоземельних металів.