2024 рік буде непростим. Перечитайте мій нещодавній пост, у якому я виклав власне бачення головних геополітичних проблем цього року. І тепер, коли ми отримали результати з Айови, стає зрозуміло, що Дональд Трамп буде включений до виборчого бюлетеню цього листопада.

Проте, коли я досліджував результати голосування в Айові цього тижня, в мене вималювалося чітке бачення щодо претензій Трампа на переобрання. До цього я робив припущення, але тепер у нас є дані, які його підтверджують: Трампа чекає дуже складний шлях до перемоги за відсутності широкої підтримки всередині його партії та, особливо, серед незалежних виборців.

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Кокуси в Айові традиційно вважаються барометром президентських кампаній, адже вони дають початкове уявлення про привабливість кандидата та його організаційні можливості. Хоча Трамп переміг у цьому штаті, набравши приблизно 51% голосів, його перевага в Айові дещо оманлива.

Цифри щодо явки виборців свідчать про глибокий розкол і відсутність загального ентузіазму. Організатори передвиборчої кампанії Трампа сподівались отримати потужний мандат від цих кокусів. Натомість їм вдалося мобілізувати лише близько 15% електорату.

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Серед них приблизно 8% переконаних прихильників Трампа, але важливо відзначити, що ці 15% також включають приблизно половину членів кокусу від Республіканської партії штату Айова, які проголосували проти кандидатури Трампа.

Аби повною мірою зрозуміти наслідки кокусів в Айові, нам потрібно розглянути їх у ширшому контексті останніх виборів. Президентські вибори 2020 року разом із проміжними виборами 2022 року та низкою перегонів 2023 року вказують на послідовну закономірність: Трамп і коаліція MAGA не здатні мобілізувати республіканців у великих масштабах, не кажучи вже про те, щоб схилити на свою користь думку незалежних виборців.

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Не забуваймо, що у 2020 році Трамп програв понад 7 мільйонів голосів виборців і зі значним показником – в Колегії виборщиків, а Джорджія проголосувала тоді за демократа вперше з 1992 року.

Критичним аспектом дедалі менших виборчих перспектив Трампа є його стосунки з широким загалом членів Республіканської партії. Попри те, що він зміцнив свій контроль над ядром MAGA, це відбулося за рахунок зменшення його підтримки серед більш широкого республіканського істеблішменту.

У партії спостерігається помітний розкол, і багато республіканців прагнуть дистанціюються від політики Трампа. Хоча зараз ми бачимо, як найбільш відважних політиків-республіканців змушують підтримувати Трампа всупереч їхній волі, Мітч Макконнелл та інші лідери Сенату поки що відмовляються його підтримувати.

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Цей внутрішньопартійний розкол є серйозною перешкодою для Трампа, оскільки зменшує здатність республіканців виступати єдиним фронтом і мобілізувати всю виборчу силу партії, яка дуже потрібна, щоб подолати надзвичайну непопулярність Трампа серед незалежних виборців.

Незалежні виборці у США часто відіграють вирішальну роль в ході загальнонаціональних виборів, значно впливаючи на результати в тих штатах, де є гостра конкуренція. Стиль промов Трампа, який призводить до поляризації суспільства, суперечки навколо його президентства та відкриті проти нього численні кримінальні справи ще більше відштовхнули від нього цей важливий прошарок електорату. І схоже що підтримка Трампа серед незалежних виборців зменшується, і ця тенденція, як я передбачаю, буде катастрофічною для його перспектив на загальних виборах.

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Підсумовуючи усе сказане, перші результати, історичні тенденції та поточна політична динаміка вказують на те, що на президентських виборах 2024 року Трампа чекає важка боротьба. Організаторам його передвиборчої кампанії потрібно буде подолати значні труднощі, пов’язані з об’єднанням широкого загалу республіканців, зверненням до незалежних виборців і мобілізацією явки виборців на рівні, якого він не зміг досягти в Айові.

Без суттєвих змін у стратегії та сприйнятті суспільства шанси Трампа на перемогу видаються дедалі меншими. Але попри те, що я досі сказав, все одно нам знадобляться максимальні колективні зусилля, аби бути впевненими, що американці відмовлять Трампу в новому президентському терміні. І я дуже сподіваюсь на співпрацю з усіма вами протягом наступних одинадцяти місяців, щоб захистити нашу демократію.