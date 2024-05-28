Російські чиновники та представники збройних сил РФ переслідують католиків та представників інших християнських конфесій на всіх окупованих територіях, вважає Одеський екзарх УГКЦ Михайло Бубній. Про переслідування вірян він говорив на 79-й Генеральній асамблеї Єпископської конференції Італії, яка проходила у Ватикані з 20 по 23 травня.

Владика Бубній заявив від імені УГКЦ, що стоїть пліч-о-пліч із розчавленим горем, руйнацією та ракетними обстрілами народом України. «Особливо на прифронтових територіях, де кожна парафія перетворилась на гуманітарний центр для переселенців», — підкреслив він.

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Наразі п’ята частина території України перебуває під окупацією Кремля, але «третій рік поспіль цей народ бореться і платить колосальну ціну — мова йде про тисячі безневинно вбитих громадян та воїнів, що гинуть на полі бою», — підсумував він, виступаючи перед італійськими єпископами, що зібралися в Римі.

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У своїй промові він змалював атмосферу гноблення вірян, які чинили опір русифікації в чотирьох окупованих Росією регіонах: «Першим заходом, якого росіяни вжили на тимчасово окупованих територіях, стала тотальна заборона будь-якої української символіки та мови. Також заборонялася діяльність усіх українських конфесій, і навіть таких організацій, як «Карітас Україна» та «Лицарі Колумба».

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За словами владики Бубнія, «повторюється та ж ситуація, що й з вторгненням до Криму у 2014 році. На сьогодні дві з шести церков Одеського екзархату анексовані, а решта чотири закриті». Він додав: «Двоє наших священників, кліриків-редемптористів (членів католицького чернечого ордену Згромадження Найсвятішого Ізбавителя – ред.), що служили в нині окупованому Бердянську, уже майже два роки перебувають у полоні в Росії».

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Україна — це держава, яка бореться за «своє право існувати як суверенна держава і водночас боронить демократичні цінності та принципи в Східній Європі», — сказав єпископ.

Він підкреслив «шкідливі наслідки доктрини так званого «русского міра», які на собі відчули ті, хто побував в Україні, як-от кардинал Маттео Дзуппі — президент Асамблеї, який представляв Ватикан у мирних місіях у Києві, Москві, Вашингтоні та Пекіні.

Бубній закликав усіх присутніх «і надалі підтримувати Україну, говорити правду про війну, мужньо стояти на захисті тих, хто страждає і кому відмовляють у праві на існування». Він також подякував Італії та італійському єпископату. Варто зазначити, що італійські єпархії знову почали приймати дітей з України.

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Кардинал Дзуппі оголосив, що в період між липнем і серпнем «сім наших місцевих Церков разом із мирянами висловили готовність прийняти 700 дітей». Мова йде про «канікули солідарності» в Італії — проєкт, який просувають «Карітас-Спес» і «Карітас Україна», а також MEAN — Європейський рух ненасильницького опору.

Кардинал Маттео Дзуппі

Владика Бубній підсумував: «Україну звинувачують у тому, що вона не хоче сідати за стіл переговорів. Але ж це відверта брехня, це пропаганда російського ворога, який розпочав цю жорстоку війну. Хто тепер може зупинити війну? Росія, звісно. Чи хоче вона її зупиняти? Зовсім ні! Навпаки, вона прагне використати атмосферу європейського та світового пацифізму для того, щоб роззброїти Європу, а потім зробити з нею те ж саме, що вона зараз робить з Україною».