Цієї весни в Одесі з'явилася нова традиція. Все більше жителів рано вранці, ще до світанку, виходять на берег і зустрічають схід сонця. У соцмережах щодня з'являються відео "одеських" світанків. Часто ці вражаючі відеоролики супроводжуються меседжами, які містять одне й те саме повідомлення: "Якщо ти не можеш нічого змінити, то просто насолоджуйся кожною миттю".

У ці дні, коли ось-ось почнеться справжнє спекотне літо, ті, хто прийшов подивитися на схід сонця, також купаються в морі. Вода потихеньку прогрівається, і тепер багатьом здається, що чорноморська вода в Одесі та поблизу міста стала чистішою, ніж була раніше. На екологічну ситуацію вплинуло зменшення кількості суден, які заходять в Одеський та сусідні українські порти.

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У Чорному морі також стало менше російських військових кораблів. Точніше, завдяки українським морським безпілотникам частина російського флоту зараз на дні моря. Щоб уникнути подальших атак, Росія перевела свої кораблі з Криму до порту Новоросійськ на узбережжі Кавказу та до Каспійського моря.

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Заборона на промисловий вилов риби, зокрема, з човнів, призвела до величезного збільшення риби, і навіть людина з невеликим досвідом користування вудкою може отримати хороший улов, який місцеві жителі із задоволенням придбають.

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Поки одесити насолоджуються світанковими морськими пейзажами, у Мелітополі, на півночі Азовського моря (694 км на південний схід від Києва), російська влада посилює контроль над українською приватною власністю.

Нещодавно російська влада анонсувала програму націоналізації приватного житла жителів України, які виїхали з окупованих територій. Українці, які не хочуть втратити своє майно, мають терміново приїхати до Мелітополя, Генічеська та інших захоплених російською армією міст і сіл, щоб переоформити свої будинки, квартири та земельні ділянки за російським законодавством. Однак спочатку їм потрібно подати документи на російський паспорт.

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Якщо власники майна не отримають російські документи на себе та своє майно або якщо протягом року не будуть оплачені рахунки за воду та світло, житло та будь-яке інше майно громадян України буде націоналізовано та передано окупаційною адміністрацією новим власникам. Швидше за все, ці нові власники будуть росіянами.

Більшість біженців з окупованих територій вже, ймовірно, подумки попрощалися зі своїми будинками та квартирами. Але дехто налаштований зберегти там своє право власності. Для цього вони вирушають у ризиковану подорож на окуповану територію.

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Згідно з російськими правилами, громадяни України можуть в'їжджати в РФ тільки через московський аеропорт Шереметьєво. Це означає, що вони повинні летіти з Європи до Стамбулу або Дубаю та пересісти на рейси російської авіакомпанії.

Навіть якщо громадянину України вдасться потрапити в Шереметьєво, немає гарантій, що його пустять в Росію. Більше того, навіть якщо українці пройдуть усі перевірки й опиняться на території Російської Федерації, вони можуть не зберегти своє майно.

Колишній мешканець Мелітополя, який не захотів називати своє ім’я, розповів, що з ним у літаку до аеропорту Шереметьєво летіло щонайменше 50 громадян України, які проживають на нині окупованих територіях. Після тривалих допитів і перевірок до Росії пустили лише двох, включно з ним.

Він приїхав до Мелітополя і відразу пішов оформляти російський паспорт, який отримав через півтора тижні. Однак тоді окупаційна адміністрація відмовила у видачі документів на його квартиру.

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Виявилося, що весь будинок, в якому знаходиться його квартира, вже "націоналізований" і призначений для майбутніх переселенців з Казахстану, Білорусі та власне РФ.

Російський уряд зробив Мелітополь столицею "своєї" Запорізької області, і тепер населення міста становить понад 150 тис. осіб – трохи більше, ніж до війни, коли його оцінювали в трохи менше ніж 149 тис.

Російська влада спільно з МЗС і МВС РФ запустили "Програму переселення Запорізької цілини", за якою сім’ї заманюють на окуповану територію обіцянками високих зарплат і хороших соціальних умов.

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Водночас у Києві завдяки добудові пішохідного мосту з’явився ще один красивий оглядовий майданчик. Побудований зі сталі з нині зруйнованого заводу "Азовсталь", міст є пам’ятником заводу, його працівникам, а також чоловікам і жінкам, які загинули, захищаючи його.

З цього мосту відкривається дуже гарний краєвид на Оболонський район Києва на правому березі Дніпра. Ближче до осені, коли дні стають коротшими, сюди прийдуть і охочі подивитися на світанок. Поки що це неможливо, оскільки в Києві, на відміну від Одеси, світає ще до закінчення комендантської години.

Погляди, висловлені в цій статті, авторські, і не обов’язково Kyiv Post.