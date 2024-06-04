Присяжні у кримінальному процесі над Дональдом Трампом, 45-м президентом США, у своїй клятві перед судом зобов'язалися уникати будь-якої упередженості, бути об'єктивними під час дослідження фактів і законодавства, а також під час винесення вердикту. І присяжні, які до того читали новинні провідомлення від Truth Social і Fox News, явно дотрималися цієї клятви.

Сенатор від Алабами Томмі Тубервілль з’явився в суді в яскраво-червоній краватці, сповненій рішучості робити протилежне – бути упередженим, ігнорувати докази, надані суду за його присутності, й підкорятися лідеру своєї партії, незважаючи ні на що – що абсолютно суперечить американським підходам до правосуддя.

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Тепер, коли присяжні винесли обвинувальний вердикт після семитижневого дослідження доказів, Tубервілль приєднався до хору MAGA, учасники якого жорстоко критикують дванадцятьох громадян Америки, які витратили сім тижнів свого життя на те, аби заслухати більше двох десятків свідків і переглянути понад 200 представлених суду документальних доказів.

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Я також, як адвокат і журналіст, мав привілей серед небагатьоїх інших американців бути присутнім у залі суду, оглядати докази та вислуховувати аргументи сторін безпосередньо, а не через фільтр NewsMax чи MSNBC. Мене не могло не вразити те, наскільки переконливішими виглядали докази при безпосередньому огляді у порівнянні із двохвилинними підсумками денних засідань по телевізору.

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Мій власний особистий та юридичний досвід не залишив у мене жодних сумнівів у тому, що присяжні на підставі неспростовних доказів зрозуміють, що Трамп керував усією схемою за спиною Майкла Коена, який заплатив Стормі Деніелс за її мовчання після виходу стрічки Access Hollywood і безпосередньо перед виборами, а також намагався покрити незаконні витрати Коена потоком фальшивих юридичних гонорарів.

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Ця фейкова підміна прибутком витрат вимагала створення та подання уряду штату та федеральному уряду фальшивих податкових звітів (форм 1099) для легалізації фальшивих доходів від фактично неіснуючих судових гонорарів – злочин, яким Трамп намагався приховати інший злочин. Відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, фальсифікація Трампом фінансовової документації додалася до інших 34 злочинів, які здебільшого полягають у підробці доказів і шахрайстві.

Мене дивує, що попри те, що я маю дещо спільне з Тубервіллєм, наше сприйняття цього судового процесу може настільки відрізнятися. Ми обидва маємо багаторічний особистий і професійний досвід, і я, як учень середньої школи в Індіан-Спрінгс, і Тубервілль, як футбольний тренер в Оберні, маємо міцні зв’язки з Алабамою, хоча ми обидва більше не живемо у цьому штаті. У нас обох була можливість безпосередньо ознайомитися з доказами й аргументами сторін (а не з тим, що він, здається, слухав).

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Ймовірно, довіру до слів Трампа серед присяжних особливо сильно підірвала його майже маніакальна наполегливість, із якою він (як і в попередній справі Е Джин Керол) запевняв усіх, що він взагалі не мав нічого спільного зі Стормі Деніелс та Карен Макдугал і що вони обидві брешуть про те, що мали сексуальні контакти з ним.

Це якось не узгоджується з усім, що ми знаємо про Дональда Трампа, розповіді про розгульні вечірки якого з Джеффрі Коеном у Studio 54 десятиліттями заповнювали сторінки таблоїдів Нью-Йорка та журналу Playboy. Пригадуєте, як отримавши відстрочку від призову, він розповів, як боровся на своєму «власному особистому В’єтнамі» проти захворювання, що передається статевим шляхом, яке є дуже поширеним в оточенні Трампа з його гедоністичними нахилами (хоча суддя, напевно, приховав настільки «упереджені» докази від присяжних)?

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І що найважливіше, питання про те, чи справді він займався сексом зі Стормі Деніелс, є не настільки суттєвим у порівнянні з юридичним питанням, чи фальсифікував він фінансову документацію, аби приховати ймовірний роман, який міг вплинути на результати виборів 2016 року. Тим не менш, він наказав своїм адвокатам проголошувати очевидну брехню про те, що його єдиним контактом зі Стормі Деніелс було спільне селфі, і гонорари адвокатів, змушених нести усю цю маячню, напевно, значно зросли.

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Але сторона обвинувачення все ще мусить довести свою правоту. І все, що я чув під час суду, свідчить про те, що сторона обвинувачення представила усі необхідні докази для винесення експрезиденту обвинувального вироку. Я вже розповідав про те, як Трамп розробив схему, аби покрити відшкодування, надане Коеном Стормі Деніелз фейковим доходом, начебто отриманим у вигляді юридичних гонорарів. І про те, що ця заміна витрат на доходи вимагала створення фальшивих податкових документів – злочину, яким Трамп намагався приховати незаконні внески у його передвиборчу кампанію, щоб обдурити громадськість і виграти вибори.

Трамп знав про цю схему? Це одне з питань, до якого медіа ставляться досить скептично. Однак, якби Томмі Тубервілл сидів у залі суду того дня, коли прокурори розповідали, як Трамп і його команда намагалися приховати підписання фальшивих чеків від Майкла Коена, навіть Тубервілль міг би замислитися.

Навіщо вам підробляти чеки Fedex, навіщо пересилати чеки та рахунки-фактури на домашню адресу начальника особистої служби безпеки Трампа, щоб контрабандою переправляти їх до Білого дому, уникаючи звичайного процесу перевірки? А потім запевняти, що ви нічого поганого не зробили? Ви нічого не знали про складну схему, до приховування якої доклали таких великих зусиль, намагаючись, щоб ніхто поза межами найближчого кола Трампа нічого про неї не знав?

Тубервілль справді вважає, що Трамп не робив нічого з цього? Чи він вважає, що Трампу дозволено робити такі речі?

Але я маю ще принциповішу відмінність від Томмі Тубервілля.

У нашій судовій системі докази, надані присяжним, повинні пройти юридичну перевірку на достовірність і релевантність – саме тому заяви, які не мають фактичних підстав для проходження цього юридичного тесту, як-от заяви Трампа і Тубервілля на Fox News про те, що Джо Байден керує обвинуваченнями проти Трампа, не може бути виголошено в залі суду.

Журі присяжних, яке вирішило долю Трампа і яке зараз так грубо критикують Томмі Тубервілль, Марк Рубіо, Тед Круз, Тім Скотт, Джей Ді Венс, Джим Джордан, Марджорі Тейлор Грін і Майк Джонсон, є настільки фундаментальним інститутом в рамках нашої системи правосуддя, що воно визначено Конституцією США поряд із правом обвинуваченого на адвоката та належну судову процедуру. І Дональд Трамп користувався перевагами цього правового інституту сім тижнів, всупереч усім заявам прихильників MAGA про те, що цей судовий процес начебто був суцільним «обманом» і «ганьбою».

Тепер, коли присяжні винесли вердикт, який не подобається засудженому злочинцю, Тубервілль бездумно повторює його облудні звинувачення на адресу суду й присяжних, погрожуючи уряду бунтом, хоча, чесно кажучи, це його звична спеціалізація й посада за замовчуванням. Особисто я вважаю, що засновники нашої держави розробили геніальну систему правління, засновану на Конституції. Я бачив, як ця система працює під час суду над Трампом, і я голосую за те, щоб вона продовжувала працювати. Нехай вона шліфує таких недалеких обструкціоністів, як Тубервілль, своїми благотворними механізмами.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.