Джо Байден завжди був другом України та української громади в США. Він завжди говорив правильні речі, навіть коли йому було складно висловлюватися. В цьому сенсі його дружба з Джоном Маккейном була дуже міцною і щирою. Джо Байден як сенатор, віце-президент і президент поважав моральну складову подій. Саме в цьому полягала суть його підтримки України. Він ніколи не став би на бік бандитів чи автократів.

Причин для такого ставлення було чимало, найголовніша – цінності Байдена. Допомагав і зв'язок із Маккейном. Байдена запам'ятають, бо він був доброю людиною, яка щиро вірила в те, що говорила, коли протистояла злу у власній країні: «Ми не такі!». А також в усьому світі.

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Є два фактори, які суттєво відобразились на кінці кар'єри Байдена. Він дійсно став втрачати фізичні здібності, передусім йому стало складніше пересуватись. Та це – цілком очікувано для людини такого похилого віку. Але його когнітивні здібності були як у молодого. Він завжди був розважливим у хорошому сенсі цього слова, хоча й не дуже рішучим.

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Я пригадую зустріч із ним у складі делегації Українського конгресового комітету Америки в Білому домі в 2014 році, коли Росія вперше вторглася на українську територію. Та зустріч була непублічною, оскільки Росія намагалася зобразити це вторгнення як внутрішню сепаратистську акцію. Ця концепція, як і більшість російської брехні, швидко розсипалась, коли двома тижнями пізніше Росія анексувала Крим.

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Віце-президент Байден був найбільш прихильним до України і визнав, що його президент – неофіт у питаннях, пов'язаних із Росією. Трохи раніше президент Барак Обама зганьбився у розмові з російським президентом Дмітрієм Медведєвим у відкритому мікрофоні. Тоді Обама сказав йому передати “справжньому президенту Владіміру Путіну”, що він буде більш відкритим до дискусії після виборів.

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Під час цієї зустрічі віце-президент Байден продемонстрував свою симпатію, але й був помітно кволим і в чомусь скутим.

Сенатор Маккейн був гуру зовнішньої політики в адміністрації Байдена. Але Маккейн помер. А президент Обама слідував іншим курсом. І так, Байден зіткнувся з Дональдом Трампом у 2016 році. До зустрічі з Трампом він не мав подібних зіткнень. І Вашингтон з такими особистостями не стикався. Я не хочу принижувати Трампа ще більше, ніж я робив це раніше. Та ж ми побачили в новинах, кого Трамп призначає в новий кабінет. Трампу не те що не можна довіряти, але він є уособленням усього, що не так з американською демократією.

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Тож Байден переміг і став президентом. Здебільшого він був корисним для України. Часто його риторика була недостатньо виваженою. Він був розважливим, але не був рішучим.

У підсумку, Україна, ймовірно, змогла стримати росіян саме завдяки Америці на чолі з президентом Джо Байденом. Але й те, що Україна не змогла перемогти завдяки підтримці Заходу і зараз дещо хитається – теж завдяки Америці і президенту Джо Байдену.

Американська військова допомога була суттєвою, але не зовсім тією, про яку просила Україна. Вона часто надходила із запізненням. Дійшло до того, що поточну поставку, яку обіцяли здійснити до жовтня 2024 року, виконали на 10%. Це означає, що 90% не надали, а за вікном уже листопад. Ба більше, Байден обмежив використання навіть тієї зброї, яку затвердили і поставили.

Є ще один фактор, про який мало говорять і який мало аналізують. ВВП Росії зростає, незважаючи на санкції США. Російська зброя містить американські компоненти. Існують американські санкції проти Росії, але вони настільки погано контролюються, що сьогодні російська зброя з американськими компонентами вбиває військових і цивільних українців.

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Нарешті, є 32 країни-члени НАТО, і провідною з них є Сполучені Штати. Україна опинилася в ізоляції через рішення президента Байдена.

Вибачте, будь ласка, але невеликі контрибутори, такі як члени НАТО Словенія, Бельгія, Словаччина та Угорщина, зручно слідували американській директиві. Президент Байден зіграв прямо на руку Путіну, зайнявши таку стриману позицію і виправдовуючи її своїм особистим страхом перед третьою світовою війною. Але це – блеф.

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Суть у тому, що у президента Байдена є два місяці, щоб виправити ситуацію і переписати свою біографію і спадщину:

Стежити за дотриманням санкційного режиму, надати схвалену військову допомогу, зняти обмеження і негайно запросити Україну до НАТО.

Президенте Байден, будь ласка, зробіть усе це перед тим, як підете з посади. Ви – хороша людина. Україна страждає і потребує Ваших рішучих дій.