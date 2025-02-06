Ще за часів першого президентства Трампа нам мало би бути зрозуміло, що він робить те, що говорить, і навіть більше. Для того, щоб зрозуміти це, треба «читати по губах» і розуміти «мову тіла».

Отже, щодо торгівлі та тарифів, Китаю, міграції, криптовалют, політики на Близькому Сході тощо, його укус буде абсолютно таким же сильним, як і його гавкіт, якщо не сильнішим.

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Єдине, що тут дивує, – це 10-відсоткові тарифи для Китаю, тоді як по Канаді та Мексиці він вдарив 25-відсотковими.

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Як це розуміти?

Чи м’який Трамп до Китаю?

Ні, якщо проаналізувати його кадрові призначення на ключові посади в адміністрації – будь то Рубіо, Волтц чи Наварро.

Дійсно, я думаю, що більша частина прихильників MAGA (Зробити Америку знову великою) і навіть старої школи істеблішменту Республіканської партії досі розглядають Китай як екзистенціальну загрозу для США, яку потрібно побороти/вирішити/послабити зараз, щоб зберегти глобальну економічну та військову гегемонію США.

Це означає, що Китаю слід очікувати набагато гіршого.

То чому ж лише 10% тарифів для Китаю?

Я думаю, ми всі знаємо, що Трамп діє, як хуліган. Йому подобається «наїжджати» на слабших, і ми бачили, як він це робить, зриваючи ті плоди, які може дістати рукою. Він вважає, що Канада, Мексика та інші легко здадуться – можливо на основі досвіду свого першого терміну. Те саме я можу сказати й про його прагнення отримати повний контроль над Панамським каналом і змусити Данію піти на поступки і віддати США Гренландію.

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Думаю, що Трамп хоче надіслати повідомлення Китаю: «Дивись, якщо я так ставлюся до союзників, таких як Канада, ЄС і навіть Мексика, уяви, що я можу зробити з тобою, тож здавайся зараз і уклади з нами найкращу в історії угоду».

Проблема з усім цим полягає в тому, що він припускає, що Канада та інші здадуться. Але знущання Трампа над Канадою (загроза перетворення на ще один штат США стала останньою краплею для більшості канадійців), схоже, призвели до того, що Канада згуртувалася навколо свого прапора і вже оголосила, що введе проти США дзеркальні тарифи. Це, ймовірно, підштовхне Мексику та Європейський Союз до спільної відповіді. Навіть британці можуть приєднатися до опору – хоча вони, можливо, розглядають можливість запропонувати Трампу безкоштовний прохід до Букінгемського палацу і довічну фору в 10 ударів у гольфі, аби він позбавив Велику Британію таких галасливих заяв.

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У короткостроковій перспективі єдність всупереч Трампу шкодитиме всім – це загрожує глобальною рецесією і ризиками на світових ринках. Але Канада, Мексика, ЄС та інші можуть просто дійти висновку, що це саме той випадок, коли «разом ми вистоїмо, а розділені – впадемо», і якщо у нас є якийсь шанс протистояти залякуванню Трампа і його неймовірно руйнівному глобальному порядку денному, то цей шанс – зараз або ніколи.

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Тарифна політика Трампа матиме надзвичайно негативний вплив на світову економіку, і навіть на економіку США, що означатиме зменшення обсягів світової торгівлі, зниження темпів глобального зростання, зростання інфляції та зниження рівня життя. Гірше буде нам усім.

В цьому одностайні найавторитетніші світові економісти, але хлопці з MAGA, схоже, вважають, що це ціна, яку варто заплатити, щоб зберегти глобальну гегемонію США, а решту випросити в інших. Тож подивимося, чи буде успішним спротив у Канаді та інших країнах, і як Китай зіграє в цій ситуації – чи буде Пекін просто замовляти канадський попкорн і дивитися, як західний світ розриває себе на частини, або ж стане на захист глобалізації разом із Канадою і Європою проти США?

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Передрук з блогу автора на tashecon. З оригіналом можна ознайомитися тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.