Ця стаття є уривком з італійської щоденної газети Il Foglio. Повну версію можна переглянути тут.

Банда негідників, шахраїв і продавців зміїної олії, замаскованих під державних діячів і речників народу і миру, захопила владу у Вашингтоні найнебезпечнішим шляхом: через виборчі урни. Тепер, коли вони працюють над демонтажем Конституції США і поділом влади, коли вони б’ють по руках союзників, з якими їх пов’язує майже 80 років трансатлантичної історії - спільних переможців у холодній війні проти радянського світу - вони мають намір переслідувати і принижувати мужній народ, який вже три роки бореться за своє виживання, за свою політичну ідентичність і за захист шматка європейського суверенітету.

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Після трьох довгих зим у холоді, під загрозою сили в 10 разів більшої, ці погано озброєні українські козаки, обмежені виснажливими червоними лініями протидії ескалації, зробили для Європи більше, ніж Жан Моне та інші батьки-засновники ЄС, нескінченно більше, ніж безпорадні учасники паризького саміту, які догідливо просять у цієї банди, що зібралася в Саудівській Аравії разом з московським тираном, “гарантій безпеки”. Повторюю: гарантії безпеки.

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Після припинення вогню, яке буде одягнене у форму справедливого миру і відновлення глобального процвітання - якому сприятиме видобуток рідкісних земель як компенсація - до нового світового порядку, позначеного зближенням неліберальної західної демократії і великих євразійських автократій

Давайте називати речі своїми іменами. Залишається тільки з’ясувати, чи буде український варіант і європейський варіант цієї крихкої за своєю суттю і потенційно неактуальної гри у відволікання і розворот ходу історії.

Вони відмовляються від Східної Європи і підривають довіру до ЄС і НАТО, як колекція статуеток Чемберлена.

Насправді, український варіант вже існує. Його ім’я Володимир Зеленський - випадковий президент, який відмовився від евакуації у вигнання до Сполучених Штатів і натомість попросив зброю та боєприпаси для захисту своєї Батьківщини. Він зробив це саме тоді, коли росіяни - нестримні і повністю свідомі васального і товарного стану Європи - були на шляху до Києва зі своїми танками, засудженими і найманцями, націлені на повну зачистку, залишаючи позаду масові вбивства в Бучі і столицю, що занурилася в темряву. Варіант існує: колишній комік єврейського походження, який не має особливого бажання танцювати танець на ідиш перед наддержавами, що зібралися в Саудівській Аравії, - це колишній комедіант.

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З часом Зеленський став символом спроби західного та європейського відродження, згодом виснаженої і зведеної до своєрідної благальної дратівливості похмурою неефективністю неохочої волі Заходу до влади. Тепер його підштовхують до переобрання як президента-воїна, який програв битву і повинен відійти в сторону, щоб звільнити місце для звичайних маріонеток, які кружляють навколо золотих куполів “Малоросії” з часів Майдану.

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У той час як Мохаммед бін Салман вітає переговірника від російського інвестиційного фонду, готового до нових угод за рахунок українців - і боягузів, які тримали їх на лінії фронту, не даючи їм засобів для перемоги у власному захисті, - ті ж самі люди, європейці, тепер пишаються тим, що зібралися на неформальний і позачерговий саміт, розділившись на так званих “противників” і “посередників”. Відмовляючись від Східної Європи, підриваючи довіру до ЄС і НАТО і готуючись стати хором співаків за повернення демонічного миру, вони вимагають, серед іншого, гарантій безпеки - як колекцію статуеток Чемберлена.

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Європейський варіант відсутній. Можливо, всі вважають, що зараз саме час не каламутити водуобережно рефлексувати, лагодити механізм, який примхлива і самозакохана дитина - уособлення громадської думки більшості в Америці - розбила на друзки. Можливо, багато хто ставиться до Венса і Пітера Тіля з недовірою, вважаючи, що технічні оптимісти в стилі аргентинця Хав’єра Мілея мають політичні м’язи, щоб нав’язати себе світу, який більше не впізнає себе - доцифрову історію, що складається з уроків і книг, договорів і посольств, політики старої школи, імперських владних еліт, фінансових аристократій і пактів, які сприяють соціальному прогресу і впорядкованій інтеграції мас у державу, породжуючи і захищаючи ліберально-демократичні інституції.

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Натомість блеф вашингтонських гравців у покер і похмурих московських наглядачів має бути розкритий.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.