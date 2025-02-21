Вимогу президента США Дональда Трампа укласти угоду про видобуток корисних копалин легко зобразити як цинічну спробу нажитися на жертві агресії, залишивши її без вибору. Реальність, однак, набагато складніша, і ця угода з США може принести Україні значні вигоди.

Україна має величезні запаси невикористаних природних багатств. Значна частина з них знаходиться на окупованій Росією території, а отже, недоступна для України; решта, що знаходиться на неокупованій території, навряд чи буде успішно розроблятися, доки не припиняться російські напади на Україну. Отже, хоча такі запаси мають надзвичайно високу потенційну вартість, наразі вона невелика через війну і буде нульовою, якщо Україна зазнає поразки.

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Український народ, збройні сили та оборонна промисловість зробили справді надзвичайну роботу, стримуючи російську агресію та розвиваючи найсучасніші технології. Без їхньої мужності, рішучості та самопожертви Україна не досягла би того, що вона має сьогодні.

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Масована військова і фінансова допомога Заходу Україні, міжнародні санкції, а також тиск на економіку та державний бюджет Росії послаблюють її, але недостатньо швидко для того, щоб Україна могла отримати вирішальну перевагу.

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Незважаючи на весь прогрес, якого досягла Україна, вона ще довго потребуватиме масивної військової та фінансової підтримки Заходу. Для того, щоб західні країни могли зберегти цей рівень підтримки, така допомога має бути політично і економічно стійкою, що є справжнім випробуванням для демократій, які, на жаль (і незважаючи на небезпеку, яку становить Путін), не бачать себе в стані війни.

А тепер візьмемо Дональда Трампа і запропоновану ним угоду про ресурси. Весь його політичний договір із американським народом полягає в тому, щоб зекономити кошти платників податків і йти курсом «Америка понад усе». Тепер, коли американські виборці повернули Трампа в Білий дім і забезпечили республіканцям більшість у Сенаті та (хоча й у кілька голосів) у Палаті представників, для США стало політично нежиттєздатним продовжувати надавати величезні обсяги військової допомоги Україні за рахунок коштів платників податків.

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Однак надання військової підтримки за рахунок майбутніх доходів України в мирний час було би політично доцільним. Це дозволило би Дональду Трампу повністю змінити внутрішньополітичний наратив, тобто «Україна платить за себе, а не отримує пожертви від американських платників податків».

Повернення вже наданої військової допомоги США – це гірка пігулка, але Трамп вважатиме це справедливим по відношенню до американського народу. Використання майбутніх доходів для оплати військової допомоги буде розглядатися як ділова операція, вигідна обом сторонам – а президент Трамп є ніким іншим, як бізнесменом.

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Найважливіше те, що така угода дала би Сполученим Штатам особисту зацікавленість у завершенні війни таким чином, щоб Україна як суверенна, незалежна держава змогла отримати доступ до своїх природних ресурсів і експлуатувати їх.

Тут політичні, моральні та безпекові інтереси Америки збігаються з інтересами України. Це не може бути формальною гарантією безпеки для України, але це дає Сполученим Штатам пряму зацікавленість у безпеці України зараз і в майбутньому. Це дозволило би президенту Трампу сказати Владіміру Путіну, щоб він припинив атакувати українську інфраструктуру, оскільки в цьому зацікавлені Сполучені Штати, а Україна є їхнім стратегічним партнером.

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Перший проєкт такої українсько-американської угоди, представлений міністром фінансів Бессентом, мав серйозні недоліки. Тепер обговорюються нові проєкти.

Судячи з деяких перших заяв Трампа після вступу на посаду, він, схоже, розуміє, що Росія перебуває у слабкій позиції, і що подальший економічний і військовий тиск може змусити Путіна припинити війну. Україні потрібно, щоб Сполучені Штати продовжили або навіть посилили цей тиск, і угода про видобуток ресурсів є стимулом і політично стійким шляхом для досягнення цієї мети.

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Зопалу – і особливо на тлі образливого твіту президента Трампа, який звинуватив президента Зеленського в тому, що він диктатор, і заявив, що війну почала Україна, – таку угоду можна назвати несправедливою. Але якщо відкинути емоції, вона насправді може принести Україні значні та стійкі вигоди.

На даному етапі, можливо, найкраще укласти угоду якомога швидше, відсвяткувати це під час візиту президента Зеленського до Вашингтона і продовжити роботу над припиненням війни, узгодженням інтересів США та України і розбудовою мирної, процвітаючої, європейської України.