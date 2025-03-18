Ні Путін, ні Трамп не поважають ООН. Проте, оскільки вони готуються сьогодні «поспілкуватися» по телефону про розподіл України, ось нагадування про те, що сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у третю річницю варварського, повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

«З цієї трагічної нагоди я підтверджую нагальну потребу в справедливому, стійкому і всеосяжному мирі - такому, який повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї».

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Історія вже фіксує співучасть цих двох голів держав-членів Ради Безпеки ООН, їхню зневагу до міжнародного порядку та його руйнування.

За такого стану речей Трамп ризикує запам’ятатися не лише як сучасний Невілл Чемберлен, який у 1938 році наївно заявив, що забезпечив «мир у наш час», погодившись на розчленування Гітлером Чехословаччини, але й як партнер у відтворенні сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року, за яким нацистська Німеччина та Радянський Союз розділили між собою Східну Європу.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.