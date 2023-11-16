США уникли болісного шатдауну напередодні сезону свят, ухваливши в середу ввечері законопроект про тимчасове фінансування, хоча в ньому не передбачена допомога Україні та Ізраїлю, про яку просив президент Байден.

Залишалося лише три дні до граничного терміну, який спливає ввечері у п’ятницю, коли Сенат проголосував за те, щоб бюджетне світло залишалось ввімкненим до середини січня відповідно до резолюції, яку висунула Палата представників під час тижня важкої боротьби на Капітолійському пагорбі.

Демократи довго наполягали на включенні до законопроекту допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню, але тепер, схоже, кожен із цих пунктів розглядатиметься окремо, і запит Білого дому на суму 61 мільярд доларів для Києва виглядає особливо суперечливим в очах консервативної опозиції, повідомляє AFP.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що затверджений законопроект «далекий від досконалості», але він досягає цілей демократів щодо недопущення припинення нормальної роботи уряду без «жорстоких скорочень чи отруйних пігулок».

Останній рятівний варіант так званої «триваючої резолюції» (CR) запропонував новий спікер Палати представників Майк Джонсон, оскільки понад мільйон державних службовців ризикували бути відправленими в неоплачувану відпустку напередодні Дня подяки наступного четверга, припинивши виконувати свої управлінські функції на всіх рівнях урядування, від національних парків чи управління рухом літаків до формування федеральної політики.

Кризу, яка мала шанс призвести до шатдауну, було спровоковано групою жорстких консерваторів в очолюваній республіканцями Палаті представників, які кинули виклик власному партійному керівництву, намагаючись протидіяти прийняттю законопроектів, що визначають річний федеральний бюджет, оскільки група наполягала на значному скороченні витрат.

Республіканцям Палати представників знадобилась допомога демократів, щоб подолати спротив своїх «правих» та затвердити законопроект, який фактично відкладає складання бюджету до січня 2024 року – року президентських виборів.

Компромісний документ не включає жоден із політичних пріоритетів Америки, як і різких скорочень, на яких наполягав правий фланг республіканців, і консерватори попередили Джонсона, що вони не підуть більше на жодну поступку за поточного обсягу бюджетних витрат.

«Ми покінчили з театром невдач тут, у Конгресі – ми просто не збираємося далі ухвалювати законопроекти, які не вирішують проблем, з якими стикаються американці», – заявив Скотт Перрі, лідер House Freedom Caucus, радикальної правої фракції Конгресу.

Голосування за бюджет у Конгресі США регулярно перетворюється на протистояння, під час якого одна з партій використовує загрозу припинення роботи уряду, щоб домогтися поступок від іншої (зазвичай безуспішно).

Це голосування вважалося першим серйозним випробуванням Джонсона на лідерство після того, як прихильники колишнього президента Дональда Трампа, розлючені тим, що керівництво республіканської фракції досягло угоди з Байденом про продовження фінансування, в жовтні змістили з посади попередника Джонсона Кевіна Маккарті.

Це повстання групи трампістів призвело до того, що робота нижньої палати була паралізована на три тижні, оскільки республіканці довго намагалися обрати нового лідера, незважаючи на те, що смертоносний напад ХАМАС на Ізраїль і триваюча війна в Україні вимагали тоді від Конгресу швидких дій.

«На даний момент важливо, щоб Конгрес, демократи та республіканці, об’єдналися на двопартійному шляху до нормального фінансування уряду», – сказав журналістам лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

«Будь-кому, хто за всім цим спостерігає, має бути очевидно, що республіканці в Палаті представників не можуть керувати самі. Крапка, остаточна крапка, далі спостерігати вже не потрібно».

За президенства Байдена поки що не було жодного шатдауну, хоча за Трампа вони ставалися двічі, зокрема 35-денний шатдаун п’ять років тому, який був найтривалішим в історії США.