З початку війни в Україні щонайменше 17 росіян, засуджених за резонансні вбивства, були помилувані президентом Володимиром Путіним і звільнені від відбування покарання за скоєне, повідомило видання «Агенство».

Усі ці злочинці брали участь у війні в Україні, через що й були звільненні з ув’язнення, і багато хто з них вчинив нові злочини після повернення на батьківщину.

Серед випадків, які привернули значну суспільну увагу – звільнення мешканця Кемерова Владислава Канюса. У липні 2022 року його засудили до 17 років колонії суворого режиму за жорстоке вбивство колишньої дівчини, 23-річної Віри Пехтелєвої у січні 2020 року.

14 січня 2020 року Віра намагалась піти, забравши свої речі з дому Канюса після їхнього розриву. Але він не відпустив дівчину, завдавши їй понад 100 поранень. Сім разів сусіди Канюса, які чули крики нещасної, викликали поліцію, але та так і не приїхала.

Більше по темі В Росії Буданова оголосили в розшук Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

Рідні Віри та її друзі через кілька годин вибили двері квартири нелюда й знайшли дівчину мертвою, а сам Канюс в цей час сидів на підлозі у ванній і попивав горілку.

Подальша експертиза показала, що смерть Віри настала внаслідок великої кількості тілесних ушкоджень, зокрема удушення.

Суд передбачувано визнав Канюса винним у вбивстві. Його засудили до 17 років колонії суворого режиму й зобов’язали виплатити батькам жертви півтора мільйона рублів (17 тисяч доларів) компенсації.

Поліціянти, які довго не реагували на дзвінки тих, хто повідомляв про ймовірне вбивство в сусідній квартирі, були засуджені лише в липні 2023 року й отримали умовні терміни за залишення у небезпеці та службове недбальство.

Після помилування указом Путіна Канюса звільнили від відбування покарання.

За словами родини загиблої дівчини, вбивця вийшов із в'язниці, щоб поїхати воювати в Україну. Мати Віри Оксана розповіла, що бачила в соцмережах фото Владислава Канюса в камуфляжі та зі зброєю.

Проте до листопада 2023 року його місцезнаходження залишалося невідомим, а офіційні органи РФ надсилали суперечливі відповіді на запити родини Пехтєлєвої.

Але 8 листопада російська правозахисниця Альона Попова повідомила, що Канюс був помилуваний указом президента від 27 квітня 2023 року після служби на передовій в Україні.

Ця новина спричинила справжню бурю в російських соцмережах, люди надзвичайно обурені помилуванням жорстоких та небезпечних злочинців.

Серед помилуваних Путіним багато злочинців, причетних до резонансних насильницьких злочинів (перш за все вбивств), повідомляє «Агентство».

Один з таких помилуваних – Артем Бучін з Пермської області – був засуджений за зґвалтування та вбивство 23-річної Тетяни Рекутіної.

Інший, мешканець Архангельської області В'ячеслав Самойлов, скоїв жахливе вбивство своєї 33-річної співмешканки Ольги Шляміної, розчленувавши її тіло ножівкою.

Дмитро Зеленський з Пермської області задушив свою 27-річну дівчину Тетяну Мелехіну й потім пропустив її тіло через м'ясорубку.

Житель Обнінська Владислав Коробейніков разом зі своїм братом жорстоко до смерті побили 19-річну Марію Одд, завдавши їй близько 60 ударів битою по голові.

Всі вони (серед багатьох інших злочинців) були помилувані секретними указами Путіна.

Журналісти наголошують на тому, що ці встановлені випадки, скоріш за все, являють собою лише верхівку айсберга. Ймовірно, величезна кількість вбивць та ґвалтівників-росіян отримали помилування від Путіна за участь у його злочинній війні. Дехто з них безславно загинув на фронті, а справи інших просто не привернули уваги громадськості.