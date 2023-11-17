Огляд: За оцінками Зеленського, у ворога менше ракет, ніж торік, а ППО України покращується

Троє загиблих, кілька поранених внаслідок обстрілу в Херсоні

Підтверджено незначні успіхи російських військ північніше Авдіївки

ЗСУ закріпилися на адмінкордоні Донецької і Запорізької областей

Великобританія заявляє, що Москва зазнає великих втрат у разі будь-якої атаки на завод в Авдіївці

Мінфін США запровадив нові санкції проти російських нафтоперевізників та балканських політиків

ЄС має намір заборонити експорт у Росію верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України Артилерія з лівого берега Дніпра вбиває і калічить все більше мирних жителів, знеструмлює міста Через день після того, як внаслідок російських ударів у південних регіонах загинули чотири людини, ще троє цивільних загинули в Херсоні в четвер, коли місто потрапило під російський обстріл з лівого берега Дніпра. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вранці в четвер мінометні міни влучили в цивільні об'єкти, в тому числі щонайменше в один житловий будинок, внаслідок чого загинули 68-річний чоловік і 75-річна жінка. Ближче до вечора російська артилерія обстріляла Білозерку, розташовану приблизно за 8 кілометрів на захід від Херсона, в результаті чого одна людина загинула і багато інших отримали поранення. Шестеро з них, у тому числі підліток, були госпіталізовані. Внаслідок цього був знеструмлений цілий район. Більше по темі Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

⚡️ the russians shelled the Korabelnyi district of Kherson, reported the head of the RMA Oleksandr Prokudin.



Two people from Kherson were injured. A 68-year-old man received non-life-threatening injuries. He was in the building at the time of the impact.



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"У плані протиповітряної оборони ми кращі, ніж минулої зими", — президент заявив журналістам На зустрічі з пресою в четвер президент Володимир Зеленський попередив, що Росія накопичує ракети для зимових ударів по інфраструктурі, але Україна краще, ніж торік, підготовлена до очікуваних атак. "За моїми оцінками, вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет порівняно з тим, що вони мали раніше", — цитує президента Agence France Presse (AFP). Після повітряних ударів по енергосистемі України минулої зими, в результаті яких мільйони людей залишалися без електрики й тепла, Київ активізував свою кампанію за збільшення кількості зенітних ракет та інших оборонних систем для перехоплення ворожих ракет і безпілотників. "У плані протиповітряної оборони ми кращі, ніж були минулої зими", — сказав Зеленський, додавши, що зараз на місцях підвищена готовність до відключень електроенергії, з'явилося більше укриттів і зарядних станцій для тих, хто стикається з відключенням електроенергії вдома. "Зима буде важкою, але не гіршою, ніж минулого року", – сказав Зеленський. Президент визнав, що в системі протиповітряної оборони України все ще існують прогалини, особливо навколо районів Харківської, Донецької та Запорізької областей, що піддаються інтенсивним обстрілам.

The geography of our cooperation to strengthen Ukraine’s air shield is very wide.



Not everything can already be revealed, but one thing is certain: Ukraine is constantly getting stronger. Our air defense capabilities are increasing.



Of course, they do not yet provide complete… pic.twitter.com/2NKbc5eKJG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023

Тим часом на планеті Ілона Маска Зеленський — "м'ясник" Техно-мільярдер і ентузіаст космічних подорожей Ілон Маск, який також займається політичною аналітикою правого ухилу, заявив в інтерв'ю на цьому тижні, що Зеленський "довго живе у реальності м'ясника":

⚡️Elon #Musk praised Ukraine's Armed Forces Commander-in-Chief, Valery #Zaluzhny, while labeling Ukraine's President, Volodymyr #Zelensky, a 'butcher.'



He made this statement during an audio forum on his own social network X (formerly Twitter). pic.twitter.com/wteP99cn0I — KyivPost (@KyivPost) November 15, 2023

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку За даними Інституту дослідження війни (ISW), російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів, хоча точна дата цих просувань невідома. Опубліковані в четвер геолокаційні кадри вказують на те, що московські війська незначно просунулись на північ від відомого Авдіївського коксохімічного комбінату на північному заході міста. Російські військові блогери стверджують, що російські війська захопили кілька позицій поблизу комбінату і "Терикону", і що Степове (8 км на північний захід від Авдіївки) тепер є спірною "сірою зоною". Інші прокремлівські блогери стверджували в четвер, що російські війська також просунулись на північний захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) в напрямку Бердичева (5 км на північний захід від Авдіївки). Оперативна ситуація на межі Донецької та Запорізької областей ISW також повідомив, що в четвер ЗСУ розпочали наступ на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей і досягли підтверджених успіхів, але знову ж таки, точний час цих просувань незрозумілий. Опубліковані в четвер геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська відбивають російські атаки на захід від Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) і підтверджують, що вони відвоювали деякі локальні позиції.

🎥Troops and tankers of Ukrainian 58th Motorized Brigade continue to repel Russian attacks in the east. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/sgi1kGobC0 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 16, 2023