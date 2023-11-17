Огляд:
- За оцінками Зеленського, у ворога менше ракет, ніж торік, а ППО України покращується
- Троє загиблих, кілька поранених внаслідок обстрілу в Херсоні
- Підтверджено незначні успіхи російських військ північніше Авдіївки
- ЗСУ закріпилися на адмінкордоні Донецької і Запорізької областей
- Великобританія заявляє, що Москва зазнає великих втрат у разі будь-якої атаки на завод в Авдіївці
- Мінфін США запровадив нові санкції проти російських нафтоперевізників та балканських політиків
- ЄС має намір заборонити експорт у Росію верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України
Артилерія з лівого берега Дніпра вбиває і калічить все більше мирних жителів, знеструмлює міста
Через день після того, як внаслідок російських ударів у південних регіонах загинули чотири людини, ще троє цивільних загинули в Херсоні в четвер, коли місто потрапило під російський обстріл з лівого берега Дніпра.
За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вранці в четвер мінометні міни влучили в цивільні об'єкти, в тому числі щонайменше в один житловий будинок, внаслідок чого загинули 68-річний чоловік і 75-річна жінка.
Ближче до вечора російська артилерія обстріляла Білозерку, розташовану приблизно за 8 кілометрів на захід від Херсона, в результаті чого одна людина загинула і багато інших отримали поранення. Шестеро з них, у тому числі підліток, були госпіталізовані. Внаслідок цього був знеструмлений цілий район.
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⚡️ the russians shelled the Korabelnyi district of Kherson, reported the head of the RMA Oleksandr Prokudin.— FLASH (@Flash_news_ua) November 16, 2023
Two people from Kherson were injured. A 68-year-old man received non-life-threatening injuries. He was in the building at the time of the impact.
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"У плані протиповітряної оборони ми кращі, ніж минулої зими", — президент заявив журналістам
На зустрічі з пресою в четвер президент Володимир Зеленський попередив, що Росія накопичує ракети для зимових ударів по інфраструктурі, але Україна краще, ніж торік, підготовлена до очікуваних атак.
"За моїми оцінками, вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет порівняно з тим, що вони мали раніше", — цитує президента Agence France Presse (AFP).
Після повітряних ударів по енергосистемі України минулої зими, в результаті яких мільйони людей залишалися без електрики й тепла, Київ активізував свою кампанію за збільшення кількості зенітних ракет та інших оборонних систем для перехоплення ворожих ракет і безпілотників.
"У плані протиповітряної оборони ми кращі, ніж були минулої зими", — сказав Зеленський, додавши, що зараз на місцях підвищена готовність до відключень електроенергії, з'явилося більше укриттів і зарядних станцій для тих, хто стикається з відключенням електроенергії вдома. "Зима буде важкою, але не гіршою, ніж минулого року", – сказав Зеленський.
Президент визнав, що в системі протиповітряної оборони України все ще існують прогалини, особливо навколо районів Харківської, Донецької та Запорізької областей, що піддаються інтенсивним обстрілам.
The geography of our cooperation to strengthen Ukraine’s air shield is very wide.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2023
Not everything can already be revealed, but one thing is certain: Ukraine is constantly getting stronger. Our air defense capabilities are increasing.
Of course, they do not yet provide complete… pic.twitter.com/2NKbc5eKJG
Тим часом на планеті Ілона Маска Зеленський — "м'ясник"
Техно-мільярдер і ентузіаст космічних подорожей Ілон Маск, який також займається політичною аналітикою правого ухилу, заявив в інтерв'ю на цьому тижні, що Зеленський "довго живе у реальності м'ясника":
⚡️Elon #Musk praised Ukraine's Armed Forces Commander-in-Chief, Valery #Zaluzhny, while labeling Ukraine's President, Volodymyr #Zelensky, a 'butcher.'— KyivPost (@KyivPost) November 15, 2023
He made this statement during an audio forum on his own social network X (formerly Twitter). pic.twitter.com/wteP99cn0I
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
За даними Інституту дослідження війни (ISW), російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою і досягли підтверджених успіхів, хоча точна дата цих просувань невідома. Опубліковані в четвер геолокаційні кадри вказують на те, що московські війська незначно просунулись на північ від відомого Авдіївського коксохімічного комбінату на північному заході міста.
Російські військові блогери стверджують, що російські війська захопили кілька позицій поблизу комбінату і "Терикону", і що Степове (8 км на північний захід від Авдіївки) тепер є спірною "сірою зоною".
Інші прокремлівські блогери стверджували в четвер, що російські війська також просунулись на північний захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) в напрямку Бердичева (5 км на північний захід від Авдіївки).
Оперативна ситуація на межі Донецької та Запорізької областей
ISW також повідомив, що в четвер ЗСУ розпочали наступ на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей і досягли підтверджених успіхів, але знову ж таки, точний час цих просувань незрозумілий.
Опубліковані в четвер геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська відбивають російські атаки на захід від Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки) і підтверджують, що вони відвоювали деякі локальні позиції.
🎥Troops and tankers of Ukrainian 58th Motorized Brigade continue to repel Russian attacks in the east. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/sgi1kGobC0— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) November 16, 2023
Міністерство оборони Великої Британії прогнозує значні втрати Росії
Розвідники Міністерства оборони Великої Британії прогнозують у Твіттері, що російські війська зазнають "значних" втрат у битві за Авдіївський коксохімічний комбінат.
За комбінат і сусідній терикон вже кілька місяців точаться інтенсивні бої, оскільки московські війська намагаються оточити цей стратегічно важливий опорний пункт за 12 км від окупованого Донецька.
Британське Міноборони описало тактичні маневри Росії з оточення міста як такі, що свідчать про "рух кліщами". Останніми днями російські війська дійсно просунулися вперед на північних околицях, але захоплення коксохімічного комбінату буде занадто складним завданням, заявили в міністерстві:
"Цей промисловий об'єкт забезпечує Україні локальну оборонну перевагу, і російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують його штурмувати".
США вдарили санкціями по тих, хто ухиляється від обмеження цін на нафту, та підтримуваних Росією агентів у Європі
У четвер Міністерство фінансів США запровадило санкції проти груп, які порушують верхню межу ціни на російську нафту, що транспортується, а також проти підтримуваних Кремлем торговців впливом на Балканах, повідомляє Associated Press.
Управління з контролю за іноземними активами міністерства наклало санкції на три компанії, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також на вісім фізичних і шість юридичних осіб у кількох балканських країнах.
Нафтоперевізники використовували американських постачальників послуг для поставки російської нафти за ціною, вищою за міжнародну ціну в 60 доларів за барель. Це обмеження ціни на нафту мало на меті скоротити доходи Москви, необхідні для фінансування її вторгнення в Україну.
Група осіб на Балканах — з Північної Македонії, Чорногорії, Боснії та інших країн — потрапила під санкції за корупцію і спроби перешкодити урядам цих країн приєднатися до західних організацій.
Цих осіб описували як місцевих політиків і мафіозних лідерів, які фінансуються Москвою і "використовують ключові юрисдикції для сприяння агресивній дестабілізаційній діяльності [Росії]".
Європейський Союз, ймовірно, заблокує поставки до Росії обладнання, яке використовується для виробництва зброї
Цього тижня агенція Bloomberg News повідомила, що ЄС, схоже, готовий заборонити експорт високоточного обладнання та деталей, які, як стверджується, Росія використовує у виробництві зброї та боєприпасів. Вони також нібито використовуються в двигунах безпілотників та інших товарах подвійного призначення.
У разі ухвалення цей захід стане 12-м пакетом санкцій ЄС, спрямованих на припинення військових поставок до Росії.
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