Росія фактично заморозила обмін військовополоненими з Україною. Однак, переговори про їх відновлення тривають.

Про це сказав керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко виданню Настоящее время.

За його словами, Україна готова до обміну «хоч завтра».

«Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених», - сказав Яценко.

Він зазначив, що Москва не переймається долею своїх полонених. РФ затягує обміни та створює різні перешкоди.

Востаннє про повернення українських військовослужбовців з російського полону повідомляли 7 серпня. Тоді вдалося звільнити 22 захисників.

«Причини можуть бути також у тому, що Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку», - пояснив представник Координаційного штабу.

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Яценко додав, що РФ тримає українських військовополонених в значно гірших умовах, ніж пропонує Україна для російських полонених. Бо Київ дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.