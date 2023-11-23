Вночі 23 листопада в місті Литкаріно, що в Московській області, пролунали вибухи. У Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, близько першої години ночі місцеві жителі побачили яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі повністю зникло світло. А далі на місці вибуху почалася пожежа.

Повідомляється, що знеструмлені кілька населених пунктів Підмосков'я.

Слід зазначити, що місто Литкаріно знаходиться всього за 30 кілометрів від Москви.

КиївПост
КиївПост
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