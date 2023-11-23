Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що закликав президента РФ Владіміра Путіна припинити війну проти України та вивести всі війська. Як пише агенція AFP, він це сказав під час онлайн-саміту G20, у якому взяв участь і Путін.

«Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну та вивести війська з території України, щоб ця війна нарешті закінчилася», – заявив Шольц.

Про це канцлер повідомив у Берліні на спільній прес-конференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

«Росії досить просто вивести свої війська з окупованої території», – сказала Мелоні.

Також вона наголосила, що саме Росія є агресором, а Україна – стороною, на яку напали.

Шольц і Мелоні підключилися до відеосаміту з Берліна, де того ж дня проходили німецько-італійські урядові консультації.

За словами Мелоні, Путін взяв участь у конференції тому, що це було для нього легко – захід проходив у відеоформаті.

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«Це було легко – він міг залишатися в Москві, адже це була лише відеоконференція. Для нього ж це було можливістю поновити свою «політичну видимість», що є частиною пропаганди», - додала політикиня.

Путін під час онлайн саміту заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Він назвав війну проти України трагедією, і сказав, що «треба думати, як припинити кровопролиття».

Українська сторона наразі не коментувала заяву Путіна.