ЗМІСТ
- Німеччина, Італія закликали Путіна вивести війська з України
- Міністерство оборони Німеччини оголосило вміст нового пакету допомоги
- Оперативна ситуація: Куп’янськ
- Оперативна ситуація: Авдіївка
- Оперативна ситуація: лівобережжя Дніпра
- Російська актриса загинула від української ракети, виступаючи перед російськими військовими
- Міністр оборони України про чергову зустріч у форматі «Рамштайн»: «Петріоти, IRIS-T та ін. прибудуть до середини грудня»
Загальний огляд:
- Берлін розкрив деталі нового пакету військової допомоги Києву на суму 1,3 мільярда доларів
- Під час онлайн-саміту G20 канцлер Німеччини сказав Путіну, щоб той забирався з України
- Серед російських військових, убитих ракетою HIMARS, була відома російська артистка
- З поліпшенням погодних умов різко зросла кількість російських повітряних ударів по Авдіївці
- На лівому березі Дніпра тривають бої, але про просування не повідомляється
- Російські війська дещо просунулись на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна
- Міністр оборони України розповів, яка допомога надійде від Контактної групи з оборони України
Німеччина, Італія закликали Путіна вивести війська з України
Під час зустрічі лідерів країн «Великої двадцятки», що проходила в середу в онлайн-форматі, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського президента Владіміра Путіна вивести війська з України, «щоб ця війна нарешті закінчилася».
Це була перша відеоконференція G20 від початку повномасштабного вторгнення в Україну, в якій узяв участь Путін.
“Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну і вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася”, – сказав Шольц у Берліні на спільній прес-конференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.
Мелоні, яка теж брала участь у віртуальній зустрічі G20, сказала: “Не можна забувати, що на території України перебуває агресор, який напав на неї… Достатньо лише, щоб Росія вивела свої війська з окупованої території”.
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Путін заявив під час відеоконференції, що “Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів”. Ця заява повністю протирічить тому, про що цього тижня сказали в Кремлі, а саме, що київська адміністрація занадто “токсична”, щоб з нею можна було би про щось домовлятися.
Агенція Франс-Пресс (AFP) зауважила, що Путін не брав участь у двох останніх самітах G20 – в Індії у вересні і в Індонезії минулого року. Туди він відряджав міністра закордонних справ Сєрґєя Лаврова.
Путін не наважується залишати територію Росії відколи Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт через вивезення українських дітей до Росії під час війни.
У Берліні Мелоні і Шольц обговорили багато двосторонніх угод, але на їхній спільній прес-конференції головною була тема України.
Міністерство оборони Німеччини оголосило вміст нового пакету допомоги
Оголосивши на початку тижня про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд доларів, у середу Міністерство оборони Німеччини опублікувало перший список озброєння, боєприпасів, техніки і спорядження, включених у пакет:
- 80 БМП MARDER з боєприпасами до них (раніше було передано 60 таких машин)
- 21 910 155-мм снарядів (раніше було передано 19 530)
- 12 танків для розмінування WISENT 1 (раніше було передано 11)
- 2 667 рацій для захищеного зв’язку (раніше було передано 239)
- 81 автопоїздів і 76 напівпричепів (раніше було передано 79/74)
- 309 вантажівок, мікроавтобусів, позашляховиків (раніше було передано 300)
- 10 медичних всюдиходів Carrier Warthog (раніше було передано 5)
- 49 машин швидкої допомоги (раніше було передано 47)
As I said today on the Senate floor, when the US stands with Ukraine we also stand with democracies across the world. Germany is doing its part to stand up to Putin’s invasion – we need to continue to do ours.— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) November 14, 2023
AP: Germany’s support for Ukraine is to be ‘massively expanded’ next… pic.twitter.com/mRBttV0ZsZ
Оперативна ситуація: Куп’янськ
Інститут вивчення війни написав у своєму щоденному звіті, що російські війська дещо просунулись на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Як видно на опублікованих у середу геолокаційних кадрах, російські війська незначно просунулися східніше Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська):
В інтернеті також з’явилася непідтверджена інформація про просування російських військ на території Серебрянського лісництва (10 км на південний схід від Кремінної), тоді як Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували біля Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), в районах на схід і північний схід від Петропавлівки (7 км східніше Куп’янська) і поблизу Сіверська (19 км на південь від Кремінної).
Український військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що зараз московські сили перегруповуються і “скоро можуть пришвидшити темп наступальних операцій в даному районі”.
Stridsvagn 122 працює по російським позиціям на схід від Синьківки, Харківська область.— EjShahid (@EjShahid) November 22, 2023
Location: E of Synkivka, Kharkiv Oblast, Ukraine
0:01-0:04 - 49.756683, 37.737508
0:05-0:29 - 49.766177, 37.740304@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/Oq2VvDNCSg pic.twitter.com/8v3CicvhXE
Оперативна ситуація: Авдіївка
Аналітики ISW написали, що в середу російські війська посилили атаки на Авдіївку і ведуть бої на її південно-східних околицях.
Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун зазначив, що в районі Авдіївки “за минулу добу кількість штурмових дій зросла на 25-30 відсотків”, і що для них “окупанти задіяли … майже півтора десятка броньованої техніки та йшли колонами. Наші воїни знищили два танки, сім бойових броньованих машин і ворог відійшов”.
В той же час, російські блогери стверджують, що в цьому районі міста сили окупантів провели несподівану атаку і швидко зайняли 5 будівель, а також одне з укріплень ЗСУ.
Штупун повідомив про збільшення інтенсивності повітряних ударів у районі Авдіївки, зауваживши, що погодні умови “наразі не впливають на темп бойових дій на Авдіївському напрямку”, і що відсутність листя покращує видимість.
M2A2 Bradley working against Russians north of Avdiivka.. The situation is hard. pic.twitter.com/RnGy5IRAo0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2023
Оперативна ситуація: лівобережжя Дніпра
За останніми повідомленнями, у середу бійці ЗСУ знову втримали свої позиції на лівому березі Дніпра попри часті обстріли і атаки ворога.
Аналітики ISW цитують російських військових блогерів, які “визнали присутність українських сил у с. Кринки” (2 км від берега Дніпра) і “повідомили, що українські сили утримують позиції і атакували біля с. Пойма (прибл. 4 км від берега), у с. Піщанівка (3 км від берега) і Підстепне (4 км від берега), а також в районі Антонівського автомобільного і Антонівського залізничного мостів”.
Російська актриса загинула від української ракети, виступаючи перед російськими військовими
Світові інформагенції розповсюдили шокуюче відео виступу російської артистки Поліни Меньших перед двома десятками російських солдатів та інших на окупованій території Донеччини за секунди до загибелі від українських ракет.
У неділю, під час концерту 40-річної артистки, в концертний зал влучили ракети HIMARS. Зникло світло і було чутно потужний вибух.
Міністр оборони України про чергову зустріч у форматі «Рамштайн»: «Петріоти, IRIS-T та ін. прибудуть до середини грудня»
Коментуючи 17-ту зустріч у форматі “Рамштайн”, Міністр оборони України Рустем Умєров написав у Facebook у середу, що до нової коаліції наземних засобів ППО долучилися 20 країн.
Міністерство оборони США підбило підсумки зустрічі на своєму веб-сайті, цитуючи [міністра] Ллойда Остіна: “Від початку неспровокованого вторгнення Росії країни, що входять до групи [“Рамштайн”], надали Україні військову допомогу на загальну суму в понад 80 мільярдів доларів і неухильно продовжуватимуть свою підтримку стільки, скільки це буде потрібно”.
Умєров написав у своєму пості: “За підсумками вчорашнього візиту міністра оборони Німеччини, вже оголосили про допомогу на 1,4 мільярда доларів – сюди входять системи IRIS-T з керованими ракетами, 8 тисяч нових протитанкових мін, один комплект системи Patriot, додаткові 155-міліметрові артилерійські боєприпаси – усе маємо отримати до середини грудня.
Нідерланди підготували 2 млрд євро на військову допомогу Україні. Лідер ІТ-коаліції – Естонія надає фінансування на суму пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції на додаток до зобов’язань Люксембургу у розмірі 10 мільйонів євро. Британія та Норвегія шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі”.
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