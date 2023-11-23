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Загальний огляд:

Берлін розкрив деталі нового пакету військової допомоги Києву на суму 1,3 мільярда доларів

Під час онлайн-саміту G20 канцлер Німеччини сказав Путіну, щоб той забирався з України

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Німеччина, Італія закликали Путіна вивести війська з України

Під час зустрічі лідерів країн «Великої двадцятки», що проходила в середу в онлайн-форматі, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського президента Владіміра Путіна вивести війська з України, «щоб ця війна нарешті закінчилася».

Це була перша відеоконференція G20 від початку повномасштабного вторгнення в Україну, в якій узяв участь Путін.

“Я закликав президента Путіна припинити напад на Україну і вивести війська з її території, щоб ця війна нарешті закінчилася”, – сказав Шольц у Берліні на спільній прес-конференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Мелоні, яка теж брала участь у віртуальній зустрічі G20, сказала: “Не можна забувати, що на території України перебуває агресор, який напав на неї… Достатньо лише, щоб Росія вивела свої війська з окупованої території”.

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Путін заявив під час відеоконференції, що “Москва ніколи не відмовлялася від мирних переговорів”. Ця заява повністю протирічить тому, про що цього тижня сказали в Кремлі, а саме, що київська адміністрація занадто “токсична”, щоб з нею можна було би про щось домовлятися.

Агенція Франс-Пресс (AFP) зауважила, що Путін не брав участь у двох останніх самітах G20 – в Індії у вересні і в Індонезії минулого року. Туди він відряджав міністра закордонних справ Сєрґєя Лаврова.

Путін не наважується залишати територію Росії відколи Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт через вивезення українських дітей до Росії під час війни.

У Берліні Мелоні і Шольц обговорили багато двосторонніх угод, але на їхній спільній прес-конференції головною була тема України.

Міністерство оборони Німеччини оголосило вміст нового пакету допомоги

Оголосивши на початку тижня про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 1,3 млрд доларів, у середу Міністерство оборони Німеччини опублікувало перший список озброєння, боєприпасів, техніки і спорядження, включених у пакет: