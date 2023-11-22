Чоловік, затриманий у Латвії за підозрою в шпигунстві на користь Росії, помер в ув'язненні через раптові проблеми зі здоров'ям, повідомила в середу адміністрація в'язниці.

Ігоря Бобірса затримали ще в серпні – влада Латвії стверджувала, що росіянин міг працювати на російську ФСБ.

Адміністрація пенітенціарних установ Латвії повідомила, що 53-річний Бобірс, якому офіційно не встигли пред'явити обвинувачення, помер тиждень тому після екстренної госпіталізації.

У повідомленні не вказується причина смерті ув'язненого, йдеться лише про «стрімке погіршення» стану його здоров'я. Інформаційна агенція LETA повідомила, що поліція почала з цього приводу розслідування, було призначено розтин і токсикологічні експертизи.

Бобірс і ще троє підозрюваних були затримані після того, як їхні імена стали фігурувати в резонансному судовому процесі щодо звинувачень у шпигунстві колишнього міністра внутрішніх справ Латвії Дженіса Адамсонса.

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Таке рішення проти керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова прийняв Слідчий комітет РФ.

Цього місяця Адамсонса - колишнього заступника командувача латвійських військово-морських сил - визнали винним у шпигунстві на користь Росії та засудили до восьми років ув'язнення.

Латвія, колишня радянська республіка, яка зараз є членом НАТО та Європейського Союзу, має напружені стосунки з Москвою, оскільки вона рішуче підтримує Україну у її боротьбі проти російського вторгнення.

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