Взимку Німеччина розгорне додаткову систему протиповітряної оборони Patriot в Україні на додачу до IRIS-T.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в інтерв’ю "Укрінформу".

"Цієї зими ситуація може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватись до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою", - сказав Мартін Єґер.

При цьому дипломат нагадав про підтримку Німеччиною протиповітряної оборони України та про те, що Берлін систематично займається цим питанням, виділяючи великі кошти на зміцнення оборонних спроможностей України.

"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – додав він.

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