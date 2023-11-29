Високопоставлений чиновник Держдепу висловив скептицизм щодо бажання президента Росії Володимира Путіна досягти миру в Україні до оголошення результатів президентських виборів, які мають відбутись у США в листопаді 2024 року.

Під час прес-брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив про незмінну підтримку України з боку Альянсу, визнавши, що шанси на досягнення мирної угоди в наступному році є незначними, повідомляє Reuters.

«Я не очікую, що Путін буде прагнути миру й докладати будь-яких значних зусиль для його досягнення, поки не отримає результатів наших виборів», – заявив чиновник.

Ці зауваження прозвучали на тлі побоювань, що можлива перемога колишнього президента Дональда Трампа на виборах наступного року може послабити підтримку Києва Заходом.

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Опитування, проведене Reuters/Ipsos в середині листопада, засвідчило, що на передвиборчих перегонах Трамп і нинішній президент Джо Байден йдуть стремено в стремено: Трампа готові підтримати 51% опитаних, Байдена – 49%.

Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання зможе припинити війну в Україні «за 24 години».

В інтерв’ю програмі Fox News «Sunday Morning Futures» колишній президент сказав, що у нього «хороші стосунки і з Зеленським, і з Путіним», і додав, що президент Байден не здатний мати справу зі світовими лідерами.

Під час червневої кампанії «Ратуша» на Fox News ведучий Шон Ханніті сказав: «Пане президенте, дозвольте запитати. Серйозне запитання. Як зупинити цю війну за 24 години?»

Трамп відповів: «Я заведу їх у кімнату, і я знаю правильний шлях. Ви говорите одному: «Ти нічого не отримаєш, якщо не укладеш угоду». Ти кажеш іншому: «Вони отримають більше, якщо ти не укладеш угоду».

«І ви просто садите їх поряд, і ви їх переконуєте, і вони змушені будуть прийняти рішення».

Хоча Трамп не пояснив, яка саме йому вдасться цього досягти, його коментарі, схоже, свідчать про те, що він хоче змусити Україну погодитись на втрату територій, незаконно окупованих і анексованих РФ, погрожуючи тим, що президент Путін отримає ще більшу винагороду за свою агресію, якщо Україна відмовиться прийняти його пропозицію.

Зеленський в інтерв’ю NBC News на початку листопада запросив Трампа до Києва, обіцяючи за «24 хвилини» пояснити йому, чому зупинити війну за один день неможливо.

Два тижні потому в інтерв’ю FOX News президент України заявив, що готовий зустрітися з колишнім президентом США Дональдом Трампом і обговорити його пропозиції щодо мирної угоди між Києвом і Москвою, але в будь-якому разі не поступатиметься ні територією, ні суверенітетом України.