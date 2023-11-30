Державний секретар США Ентоні Блінкен поїхав зі Скоп’є ввечері 29 листопада, напередодні дводенного міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Таким чином він залишив 30-ту зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ ще до того, як на неї прибув очільник російського МЗС Сєргєй Лавров.

Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода.

У Скоп'є американський топ-дипломат взяв участь у робочій вечері на полях саміту та мав двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом ОБСЄ та міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі.

"Продуктивні розмови з моїми колегами з ОБСЄ. Незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам та важливій роботі, яка була виконана", - написав Блінкен у соцмережі Х за підсумками візиту до Скоп’є.