Державний секретар США Ентоні Блінкен поїхав зі Скоп’є ввечері 29 листопада, напередодні дводенного міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Таким чином він залишив 30-ту зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ ще до того, як на неї прибув очільник російського МЗС Сєргєй Лавров.

Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода.

У Скоп'є американський топ-дипломат взяв участь у робочій вечері на полях саміту та мав двосторонні зустрічі, зокрема, з президентом ОБСЄ та міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі. 

"Продуктивні розмови з моїми колегами з ОБСЄ. Незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам та важливій роботі, яка була виконана", - написав Блінкен у соцмережі Х за підсумками візиту до Скоп’є.

Буяр Османі, своєю чергою, подякував Блінкену за виняткову підтримку Північної Македонії під час головування в ОБСЄ.

"Хочу повідомити, що ми вирішили критичні екзистенційні виклики щодо головування в ОБСЄ у 2024 році. Я хочу подякувати Мальті та всім країнам-учасникам за підтримку", - заявив очільник організації.

Ввечері 29 листопада, Блінкен вилетів до Ізраїлю, куди у нього був анонсований візит. Наразі Держсекретар США підтвердив, що вже перебуває в Тель-Авіві.

Нагадаємо, рішення щодо участі очільника Держдепу в зустрічі пояснили тим, що це корисний майданчик для взаємодії з членами ОБСЄ.

Напередодні засідання міністерсво закордонних справ України офіційно заявило, що наша держава бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь у ньому Сергєя Лаврова.

Бойкот України підтримали очільники МЗС Латвії, Литви та Естонії, до яких наступного дня доєдналися колеги від Польщі та Румунії.

 

 

 

 

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